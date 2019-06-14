منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

تحرير:محمد مصباح ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

منتخب السنغال يصل الإسماعيلية

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.

وكان في استقبال البعثة الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية لكأس الأمم الإفريقية، وعدد من فريق العمل الخاص بالتنظيم.اقرأ أيضا| أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019ويبلغ إجمالي القيم السوقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة نحو 2.3 مليار يورو، ويتربع منتخب السنغال -الذي يبحث عن