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تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
من جانبها، وصفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ومسئولة الملف الصحي، حالة الفنان عزت أبو عوف بقولها إنها "حرجة مستقرة"، ويحتاج الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة. وكان الفنان عزت أبوعوف قد نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية،
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تامر-حبيب

MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
هنا-الزاهد (1)

هنا الزاهد ترقص مع صديقاتها على «أعز أصحاب» (فيديو)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي المذيعة بقناة "أون سبورت"، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، بحفل زفافها مساء أمس، على الدكتور أحمد الجوهري، نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، وكذلك الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد ووالدتهما. وشاركت هنا الزاهد العروس وعدد من صديقاتهما، الرقص على أغنية "أعز أصحاب" للفنانة سوما، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات.
أحمد السقا ومها الصغير

أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
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ياسر-صادق

تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
محمد-فؤاد

رسالة محمد فؤاد لعزت أبو عوف في مرضه: أطيب قلب

بعث الفنان محمد فؤاد، برسالة دعم ومساندة للنجم الكبير عزت أبو عوف، والذي يعاني من فترة من أزمة صحية حرجة. ونشر محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعه بالفنان عزت أبو عوف، من بينها واحدة تجمعهما في بداية "فؤاد" الفنية حينما اكتشف موهبته "أبو عوف" وقدّمه للجمهور، وأخرى تجمعهما بعدما تقدم بهما العمر، ووصف "فؤاد" أبو عوف بـ"أستاذه"، داعيًا له بالشفاء، وكتب: "أستاذي العزيز والغالي عزت أبو عوف.. ربنا يتمم شفاك على خير وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب في الدنيا".
عزت-ابو-عوف

مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.
احمد-صلاح-حسني

«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
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