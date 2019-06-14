تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

عزت أبو عوف

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.

من جانبها، وصفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ومسئولة الملف الصحي، حالة الفنان عزت أبو عوف بقولها إنها "حرجة مستقرة"، ويحتاج الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة. وكان الفنان عزت أبوعوف قد نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية،