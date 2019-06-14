محكمة العدل ترفض طلبا للإمارات بشأن قطر

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

أمير قطر تميم بن حمد

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا برفض طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اتخاذ إجراءات فورية ضد دولة قطر، وذلك بخصوص مزاعم عن التمييز بين البلدين الحدويين، إذ طلبت الإمارات دفع قطر إلى رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة، وجاء الرفض بعد تصويت 16 عضوا، وافق منهم واحد فقط فيما رفض الـ15 الباقيين. يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تقاطع قطر منذ يونيو 2017.

وفي أبريل الماضي، خرجت دولة قطر بتصريحات جديدة عن الأزمة الخليجية، والأحداث الدائرة في ليبيا، بالإضافة إلى الأزمة السورية واليمنية، إذ أكد السفير القطري في لبنان محمد الجابر، في مقابلة مع صحيفة "بارلمينت" الأمريكية، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية، أن بلاده تجاوزت ما وصفه بـ"الحصار الجائر"، الذي أعلنته