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محكمة العدل ترفض طلبا للإمارات بشأن قطر

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
أمير قطر تميم بن حمد
أمير قطر تميم بن حمد
أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا برفض طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اتخاذ إجراءات فورية ضد دولة قطر، وذلك بخصوص مزاعم عن التمييز بين البلدين الحدويين، إذ طلبت الإمارات دفع قطر إلى رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة، وجاء الرفض بعد تصويت 16 عضوا، وافق منهم واحد فقط فيما رفض الـ15 الباقيين. يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تقاطع قطر منذ يونيو 2017.
وفي أبريل الماضي، خرجت دولة قطر بتصريحات جديدة عن الأزمة الخليجية، والأحداث الدائرة في ليبيا، بالإضافة إلى الأزمة السورية واليمنية، إذ أكد السفير القطري في لبنان محمد الجابر، في مقابلة مع صحيفة "بارلمينت" الأمريكية، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية، أن بلاده تجاوزت ما وصفه بـ"الحصار الجائر"، الذي أعلنته
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عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (3)

السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن تمسك المجلس بأن تكون الأغلبية والرئاسة عسكرية للمجلس السياسي، ترجع "لاعتبارات أمنية"، لكنه لم يفسر ما هي هذه الاعتبارات، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تمثل الرمزية القومية للبلاد، وهي الضامن لمتكسبات الثورة، مشددا على أن المجلس يرفض أي لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، لأن "السودان دولة ذات سيادة"، مشيرا إلى الجيش لو كان يريد فض ساحة الاعتصام لفعل ذلك منذ 6 أبريل، لكن الهدف كان تنظيف منطقة كولومبيا.
السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
بلو فور سودان

«#BlueForSudan».. السوشيال ميديا تكتسي باللون الأزرق

منذ أن قامت قوات الأمن السودانية، بفض الاعتصام في المنطقة المحيطة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري، أقدم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان على حظر خدمة الإنترنت في البلاد. إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحول منصات التواصل الاجتماعي العالمية إلى اللون الأزرق، حيث أقدم العديد من المستخدمين على تغيير صور حساباتهم الشخصية إلى اللون الأزرق، وجاءت هذه الدعوات من قلب السودان رغم التضييق الإلكتروني على المستخدمين فيه، فما السر وراء هذه الحملة؟ ولماذا الأزرق؟
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القمة الاسلامية فى مكة (1)

هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟

اعتادت قطر في الآونة الأخيرة على لفت الأنظار إليها، من خلال عدم تنفيذ البروتوكولات والقواعد والنظم المتبعة في القمم، من خلال الانسحاب من القمم أثناء جلسات الانعقاد. فخلال القمة الإسلامية التي انعقدت أمس الجمعة في مكة المكرمة، انسحب الوفد القطري المشارك، من القمة خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الدافع وراء تلك الخطوة، وتباينت التفسيرات حول ذلك، والتي لم يصدر عن الدوحة أي تعليق حولها حتى الآن .
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
السفير-محمد-إدريس-مندوب-مصر-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-في-نيويورك (2)

رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: 88 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها خلال 3 أشهر، بلغ نحو 108 آلاف و839 فرصة عمل، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغ 88 ألفا و594 تعاقدا، وأظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أن عدد المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 آلاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 من الإناث من حملة المؤهلات
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