محكمة العدل ترفض طلبا للإمارات بشأن قطر
١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
أمير قطر تميم بن حمد
أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا برفض طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اتخاذ إجراءات فورية ضد دولة قطر، وذلك بخصوص مزاعم عن التمييز بين البلدين الحدويين، إذ طلبت الإمارات دفع قطر إلى رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة، وجاء الرفض بعد تصويت 16 عضوا، وافق منهم واحد فقط فيما رفض الـ15 الباقيين. يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تقاطع قطر منذ يونيو 2017.
وفي أبريل الماضي، خرجت دولة قطر بتصريحات جديدة عن الأزمة الخليجية، والأحداث الدائرة في ليبيا، بالإضافة إلى الأزمة السورية واليمنية، إذ أكد السفير القطري في لبنان محمد الجابر، في مقابلة مع صحيفة "بارلمينت" الأمريكية، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية، أن بلاده تجاوزت ما وصفه بـ"الحصار الجائر"، الذي أعلنته
وفي أبريل الماضي، خرجت دولة قطر بتصريحات جديدة عن الأزمة الخليجية، والأحداث الدائرة في ليبيا، بالإضافة إلى الأزمة السورية واليمنية، إذ أكد السفير القطري في لبنان محمد الجابر، في مقابلة مع صحيفة "بارلمينت" الأمريكية، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية، أن بلاده تجاوزت ما وصفه بـ"الحصار الجائر"، الذي أعلنته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائلا: "سيادتنا خط أحمر، دول الحصار تعمدت افتعال الأزمة بهدف مصادرة سيادة قطر وحرية التعبير التي تتمتع بها، واتضح ذلك جليا من قائمة المطالب التي تقدمت بها وهو أمر غير مقبول لنا وسيادتنا خط أحمر".
وتابع الجابر: "لقد دعونا منذ البداية لحل الأزمة عبر حوار قائم على الاحترام المتبادل، ودعمنا الوساطة الكريمة لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة". (التفاصيل)