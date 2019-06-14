جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

تحرير:رويترز ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

بوريس جونسون

بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.

وذكر جونسون: "إلى كل هؤلاء الذين يقولون إنه ينبغي لنا التأجيل، أعتقد أنهم يخاطرون بإلحاق ضرر دائم للثقة في السياسة، علينا أن نمضي للأمام ونقوم بذلك، إذا اضطررنا للخروج وفقا لما يسمى خروج بدون اتفاق أو شروط منظمة التجارة العالمية فعندئذ تكون مسؤوليتنا الكاملة هي الاستعداد لذلك. ومن خلال الاستعداد لهذا