سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

تحرير:رويترز ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.
وذكر جونسون: "إلى كل هؤلاء الذين يقولون إنه ينبغي لنا التأجيل، أعتقد أنهم يخاطرون بإلحاق ضرر دائم للثقة في السياسة، علينا أن نمضي للأمام ونقوم بذلك، إذا اضطررنا للخروج وفقا لما يسمى خروج بدون اتفاق أو شروط منظمة التجارة العالمية فعندئذ تكون مسؤوليتنا الكاملة هي الاستعداد لذلك. ومن خلال الاستعداد لهذا
اقرأ المزيد
بوتين (1)

الاتحاد الأوروبي: روسيا متورطة بالتدخل في الانتخابات

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرا نقلته قناة "فرانس 24"، تؤكد فيه أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطا مستمرا من قبل روسيا، بهدف نشر معلومات مضللة عن طريق مصادر، وذلك للتأثيثر على الناخبين في الانتخابات الأوروبية ودفعهم نحو عدم المشاركة، مضيفة: "هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التي جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".
تفجيرات-سريلانكا (1)

الإنتربول: توقيف مشتبه به رئيسي في تفجيرات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا الدامية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. فيما قال مصدر بالإنتربول، إن المشتبه به يدعى أحمد ملهان حياتو محمد، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو سريلانكي الجنسية، وكان يهرب في بلد شرق أوسطي، ومعه 4 آخرين، رافضا الإفصاح عن هوية البلد، ولكنه تم إلقاء القبض عليه، بعدما كانت قد وضعته ضمن "الإشعار الأحمر" لأهمية وخطورة القبض عليه، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
الهجوم على ناقلة النفط

الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية تستبعد ضربها بطوربيد

?قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" ،التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، فجر أمس الخميس، إن الناقلة تضررت من "أشياء طائرة"، مستبعدا فكرة تعرضها لهجوم بطوربيد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، مشيرا في تصريحات نقلتها فضائية "العربية:، اليوم الجمعة، إلى أن طاقم الناقلة شاهد سفينة تابعة للجيش الإيراني، في الليلة الماضية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، غير التنويه إلى أن الناقلة "تتحرك بسلام" باتجاه خورفكان الإماراتية.
بوتين وروحاني.jpg2

هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة. وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوريس-جونسون

«ترامب البريطاني» يقترب من رئاسة الوزراء| وتحالف ضده

انتهت أمس الخميس، الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد له، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها في مايو الماضي. وحل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق في المركز الأول بعد أن حصل على أصوات 114 نائبا، أي ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الحزب في البرلمان، وهو ما يكفي من المؤيدين لضمان وصوله للمرحلة النهائية. والآن يجري بقية المنافسين محادثات لتوحيد صفوفهم أمام جونسون، الذي يبدو أنه من المؤكد أنه سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، إذ حصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيريمي هانت، على 43 صوتا فقط.
حزب المحافظين 1

بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.
مجلس-العموم

بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
تيريزا ماي 1

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org