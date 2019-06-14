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MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
تامر حبيب
تامر حبيب
تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
وحول أبرز الأعمال التي تعتزم "MBC Studios" إنتاجها خلال الفترة المقبلة، قالت صفاء أبو رزق: "خلال فترة قصيرة قمنا بإنتاج عملين مميزين هما (العاصوف 2) و(بنات الملاكمة)، ونعتزم البدء في تنفيذ مشاريع واعدة خلال الربع الأخير من العام 2019 ضمن جدول زمني ودارسة إنتاجية وتسويقية شاملة، منها إنتاجات سعودية درامية
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عزت-ابو-عوف

تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
هنا-الزاهد (1)

هنا الزاهد ترقص مع صديقاتها على «أعز أصحاب» (فيديو)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي المذيعة بقناة "أون سبورت"، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، بحفل زفافها مساء أمس، على الدكتور أحمد الجوهري، نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، وكذلك الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد ووالدتهما. وشاركت هنا الزاهد العروس وعدد من صديقاتهما، الرقص على أغنية "أعز أصحاب" للفنانة سوما، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات.
أحمد السقا ومها الصغير

أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
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عمرو-دياب-ودينا-الشربيني (3)

الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
امينة-خليل (1)

أمينة خليل: قابيل «مغامرة».. وهذا أصعب مشهد بالمسلسل

روح المغامرة التي شعرت بها أمينة خليل، خلال اطلاعها على سيناريو مسلسل "قابيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، كان السبب وراء قبولها الدور فيه دون تردد. أمينة قالت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، إنها لم تتمكن من الاطلاع على تعليقات الجمهور وردود الفعل بشأن المسلسل، فهي كانت بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل، والسبب يعود إلى استمتاعها الكبير بالتصوير، مشيدة بأداء بطلي العمل محمد ممدوح ومحمد فراج.
رامز-في-الشلال (1)

مخرج «رامز في الشلال» يرد على اتهامات «الفبركة»

اتهامات الفبركة دائمًا ما تلاحق برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل رمضان، و"رامز في الشلال" ليس استثناء، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم بشأن هذا الأمر، مبدين تشككهم في ردود فعل بعض ضيوف البرنامج، مؤكدين أنهم علموا مسبقًا بالمقلب، وفيما نقلت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان بعض هؤلاء الضيوف، الذين صرحوا بأنهم كانوا على دراية بما يجري, وقد تواصل معهم القائمون على البرنامج، وأنهم وافقوا على المشاركة مقابل المال، لكن سرعان ما خرجت أصوات من العاملين بالبرنامج وقناة MBC لتدافع عن "مصداقية" العمل".
رجاء الجداوي

تامر حبيب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

طمأن السيناريست تامر حبيب، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أُصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ، وأن هذه الإصابة قد تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".
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