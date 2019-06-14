MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

تامر حبيب

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.

وحول أبرز الأعمال التي تعتزم "MBC Studios" إنتاجها خلال الفترة المقبلة، قالت صفاء أبو رزق: "خلال فترة قصيرة قمنا بإنتاج عملين مميزين هما (العاصوف 2) و(بنات الملاكمة)، ونعتزم البدء في تنفيذ مشاريع واعدة خلال الربع الأخير من العام 2019 ضمن جدول زمني ودارسة إنتاجية وتسويقية شاملة، منها إنتاجات سعودية درامية