السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".

ويحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاوز تصويت الكونجرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، ورد الجبير: "لأن ذلك من المصلحة الوطنية لأمريكا، بتوفير الأسلحة للسعودية، وإذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، عليها أن ترسل المزيد من القوات إلى المنطقة لحماية مصالحها هناك"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.اقرأ