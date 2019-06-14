سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
ويحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاوز تصويت الكونجرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، ورد الجبير: "لأن ذلك من المصلحة الوطنية لأمريكا، بتوفير الأسلحة للسعودية، وإذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، عليها أن ترسل المزيد من القوات إلى المنطقة لحماية مصالحها هناك"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.اقرأ
اقرأ المزيد
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (2)

محكمة العدل ترفض طلبا للإمارات بشأن قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا برفض طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اتخاذ إجراءات فورية ضد دولة قطر، وذلك بخصوص مزاعم عن التمييز بين البلدين الحدويين، إذ طلبت الإمارات دفع قطر إلى رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة، وجاء الرفض بعد تصويت 16 عضوا، وافق منهم واحد فقط فيما رفض الـ15 الباقيين. يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تقاطع قطر منذ يونيو 2017.
عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن تمسك المجلس بأن تكون الأغلبية والرئاسة عسكرية للمجلس السياسي، ترجع "لاعتبارات أمنية"، لكنه لم يفسر ما هي هذه الاعتبارات، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تمثل الرمزية القومية للبلاد، وهي الضامن لمتكسبات الثورة، مشددا على أن المجلس يرفض أي لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، لأن "السودان دولة ذات سيادة"، مشيرا إلى الجيش لو كان يريد فض ساحة الاعتصام لفعل ذلك منذ 6 أبريل، لكن الهدف كان تنظيف منطقة كولومبيا.
السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
بلو فور سودان

«#BlueForSudan».. السوشيال ميديا تكتسي باللون الأزرق

منذ أن قامت قوات الأمن السودانية، بفض الاعتصام في المنطقة المحيطة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري، أقدم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان على حظر خدمة الإنترنت في البلاد. إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحول منصات التواصل الاجتماعي العالمية إلى اللون الأزرق، حيث أقدم العديد من المستخدمين على تغيير صور حساباتهم الشخصية إلى اللون الأزرق، وجاءت هذه الدعوات من قلب السودان رغم التضييق الإلكتروني على المستخدمين فيه، فما السر وراء هذه الحملة؟ ولماذا الأزرق؟
اقرأ المزيد من الأخبار
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
هواوى (2)

شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org