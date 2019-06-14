رياضة

رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم كولومبيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
رونالدو
رونالدو
أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية الأسبق، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز، بعد أن تم ربط الكولومبي الدولي بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي منذ إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني نيته في عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من نادي ريال مدريد الإسباني، وفي ظل عدم رغبة اللاعب العودة للفريق الملكي مع تواجد الفرنسي زين الدين زيدان كمدير فني لريال مدريد.
وقال ماتيوس لـصحيفة آس الإسبانية: "تحدثت مع خاميس قبل أسبوعين خلال احتفالات بايرن ميونيخ بلقب الدوري، أراه في يوفنتوس، إنه قريب جدًا من رونالدو وأخبرني أنه على اتصال به. وأضاف: "قال كريستيانو رونالدو إنه سيرحب بقدومه إلى يوفنتوس وأستطيع أن أفهم السبب، خاميس يمكن أن يصنع لرونالدو العديد من الأهداف". ولعب
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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سر اجتماع رئيس الكاف مع «جريشة» بعد رفع الإيقاف عنه

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جلسة مطولة مع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع الإيقاف عن الأخير، في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجد رئيس الكاف في مصر لعقد جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ومتابعة الاستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يصل القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ظهر مساء الجمعة إلى مصر، بعد انتهاء التحقيقات التي كانت أجرتها معه السلطات الفرنسية لاستجوابه في باريس على خلفية اتهامه بشبهات فساد، وتأتي زيارة أحمد أحمد، بعد ايام قلبلة من اطلاق سراحه من السلطات الفرنسية، حيث حضر إلى مصر لمتابعة الإستعدادات الأخيرة قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
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رونالدو-واسرته

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
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الكشف عن رقم قميص هازارد مع ريال مدريد

دفع انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، كرابع صفقات النادي الملكي في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد (2019- 2020)، الجماهير للتكهن برقم قميصه الجديد مع الريال، وذلك قبل أن يفجر متجر ريال مدريد في مطار البارت في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، مفاجأة من العيار الثقيل حينما طرح قميص النجم البلجيكي للبيع، والذي يحمل رقم 7، ويعد هذا الرقم من أفضل الأرقام في تاريخ النادي الملكي، إذ ارتداه أفضل هدافين في تاريخه، وهما كريستيانو رونالدو ومن قبله راؤول جونزاليس.
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تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.
رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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