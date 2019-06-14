رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم كولومبيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

رونالدو

أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية الأسبق، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز، بعد أن تم ربط الكولومبي الدولي بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي منذ إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني نيته في عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من نادي ريال مدريد الإسباني، وفي ظل عدم رغبة اللاعب العودة للفريق الملكي مع تواجد الفرنسي زين الدين زيدان كمدير فني لريال مدريد.

وقال ماتيوس لـصحيفة آس الإسبانية: "تحدثت مع خاميس قبل أسبوعين خلال احتفالات بايرن ميونيخ بلقب الدوري، أراه في يوفنتوس، إنه قريب جدًا من رونالدو وأخبرني أنه على اتصال به. وأضاف: "قال كريستيانو رونالدو إنه سيرحب بقدومه إلى يوفنتوس وأستطيع أن أفهم السبب، خاميس يمكن أن يصنع لرونالدو العديد من الأهداف". ولعب