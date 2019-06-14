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جمال سليمان: تحية للشعب المصري.. مواقف ترفع الرأس

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
جمال سليمان
جمال سليمان
وجه الفنان السوري القدير جمال سليمان، الشكر للدولة والشعب المصري لمواقفهم تجاه المواطنين السوريين الذين انتقلوا للعيش في مصر منذ اندلاع الأزمة السورية. وكتب جمال سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "رب ضارة نافعة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة، إلا أننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما، إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها، على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين وأشغالهم كانت أكثر من رائعة".
وأضاف جمال سليمان: "صحيح أنها لم تكن مفاجئة لنا، فنحن نعيش في مصر ونلمس كل يوم محبة الشعب المصري لنا كسوريين، إلا أنها كانت مناسبة لكل من لا يعرف بعد من هم المصريون، كي يعرف هذا المعدن الأصيل والنخوة والمحبة التي يتمتع بها هذا الشعب". وتابع: "تحية من القلب لأهلنا في مصر، وللدولة المصرية، ولكل وسائل
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تامر-حبيب

MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
عزت-ابو-عوف

تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
هنا-الزاهد (1)

هنا الزاهد ترقص مع صديقاتها على «أعز أصحاب» (فيديو)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي المذيعة بقناة "أون سبورت"، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، بحفل زفافها مساء أمس، على الدكتور أحمد الجوهري، نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، وكذلك الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد ووالدتهما. وشاركت هنا الزاهد العروس وعدد من صديقاتهما، الرقص على أغنية "أعز أصحاب" للفنانة سوما، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات.
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فريد-الأطرش

سوريون نوروا الفن المصري.. شمس «فريد وأسمهان» ساطعة

ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع هاشتاج يحمل اسم "السوريين منورين مصر"، حيث أكد المدونون عبر الهاشتاج أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، وشارك في هذه الحملة الكثير من مشاهير الفن، وبينهم محمد هنيدي الذي كتب عبر "تويتر": "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة"، كما كتبت كندة علوش: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، وغيرهم ممن تفاعلوا مع الهاشتاج.
رامى-جمال

هكذا تفاعل النجوم مع هاشتاج «السوريين منورين مصر»

تفاعل عدد من الفنانين مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، فالفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، بينما كتب الإعلامي شريف عامر عبر حسابه على الموقع ذاته: "السوريين منورين مصر لأن طول عمرها بتنور بأهلها".
مسلسل-بركة

بركة «27».. عمرو سعد يفضح العصابة على الهواء

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث قام عمرو سعد الذى يجسد شخصية «بركة» بفضح العصابة على الهواء مباشرة بعد الاتفاق مع مدير إحدى القنوات الإخبارية، مستعينا بـالإعلامي «علاء عبود»، الذى أجبره على أن يخرج على الهواء ويعرض فضائح أحد أفراد العصابة، وهو الدكتور الذى يعمل لدى «كساب»، والذى يتاجر فى الأعضاء من خلال المستشفى الذى يملكه، وفى أثناء إذاعة الحلقة على الهواء تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مدير المستشفى الذى يعمل لصالح «كساب وعزمي».
زي-الشمس (2)

«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".
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