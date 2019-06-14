جمال سليمان: تحية للشعب المصري.. مواقف ترفع الرأس

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

جمال سليمان

وجه الفنان السوري القدير جمال سليمان، الشكر للدولة والشعب المصري لمواقفهم تجاه المواطنين السوريين الذين انتقلوا للعيش في مصر منذ اندلاع الأزمة السورية. وكتب جمال سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "رب ضارة نافعة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة، إلا أننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما، إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها، على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين وأشغالهم كانت أكثر من رائعة".

وأضاف جمال سليمان: "صحيح أنها لم تكن مفاجئة لنا، فنحن نعيش في مصر ونلمس كل يوم محبة الشعب المصري لنا كسوريين، إلا أنها كانت مناسبة لكل من لا يعرف بعد من هم المصريون، كي يعرف هذا المعدن الأصيل والنخوة والمحبة التي يتمتع بها هذا الشعب". وتابع: "تحية من القلب لأهلنا في مصر، وللدولة المصرية، ولكل وسائل