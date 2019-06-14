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ياسمين الخطيب لأول مرة في السينما.. بطلة هذا الفيلم

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أعلنت الكاتبة والفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، مساء اليوم الجمعة، عن خوضها أول تجربة سينمائية وتمثيلية، من خلال فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد على، وتأليف هنزادة فكري. ونشرت ياسمين الخطيب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، ونجله الفنان الشاب أحمد مجدي، وعلّقت عليها قائلةً: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي.. فيلم (2 طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".
وكان آخر ظهور فضائي لياسمين الخطيب من خلال برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشفت خلال البرنامج العديد من الأسرار حول زواجها قبل سنوات من المخرج خالد يوسف، وكشفت السبب وراء عدم اعترافه بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان
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إعلان «الكنز 2».. وطرحه بدور العرض في يوليو (فيديو)

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الكنز"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل والمنتظر طرحه بدور العرض في شهر يوليو القادم. ويبدأ إعلان "الكنز 2: الحب والمصير" بإطلالة سريعة على القاهرة القديمة، وفي الخلفية صوت النجم محمد سعد وهو يقول: "الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي!"، ثم يظهر محذرًا: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف"، ومن بعده تتوالى مشاهد الأبطال هند صبري، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، وغيرهم.
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زبيدة ثروت.. سحرت «بيليه» وأوصت بدفنها بجوار «حليم»

زبيدة ثروت.. صاحبة أجمل عيون عرفتها السينما العربية، "القطة" و"ملكة الرومانسية" التي كانت صورة ناجحة للبطلة الرومانتيكية، لم تكن الأكثر موهبةً في نجمات جيلها بل الأكثر جمالًا ورقة، حيث حباها الله بوجه ملائكي منحها القبول، وجعلها تخطف الأنظار، واستمرت مسيرتها الفنية من منتصف الخمسينيات حتى نهاية الثمانينيات، عُرفت خلالها بتنوع أدوارها، فهي الزوجة المخدوعة في "الحب الضائع"، والفتاة المرحة المنطلقة في "زمان يا حب"، وغيرها من الأدوار التي أثرت بها مسيرتها والسينما المصرية.
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عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».
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بسمة-وهبة

أول ظهور لبسمة وهبة بعد أزمة «شيخ الحارة» (فيديو)

أزمة كبيرة وقعت فيها الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، بعد عرض الحلقة الخاصة بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي تحدثت فيها عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، ليخرج بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤكدًا تلقيه العديد من الشكاوى بشأن هذا البرنامج، وأنه سيباشر التحقيقات مع القائمين عليه. ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية التقرير الصادر من المرصد الإعلامي للنقابة بشأن التجاوزات المهنية والأخلاقية ببرنامجها بعد حلقة ماجد المصري.
ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.
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خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
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