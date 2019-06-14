ياسمين الخطيب لأول مرة في السينما.. بطلة هذا الفيلم

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

ياسمين الخطيب

أعلنت الكاتبة والفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، مساء اليوم الجمعة، عن خوضها أول تجربة سينمائية وتمثيلية، من خلال فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد على، وتأليف هنزادة فكري. ونشرت ياسمين الخطيب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، ونجله الفنان الشاب أحمد مجدي، وعلّقت عليها قائلةً: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي.. فيلم (2 طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".

وكان آخر ظهور فضائي لياسمين الخطيب من خلال برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشفت خلال البرنامج العديد من الأسرار حول زواجها قبل سنوات من المخرج خالد يوسف، وكشفت السبب وراء عدم اعترافه بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان