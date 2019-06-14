انتحار طالبة ثانوي بـ«الغلة القاتلة» بسبب الامتحانات

تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

جثة - صورة أرشيفية

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، بتناول قرص من حبوب الغلة القاتلة؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، وتم نقلها على الفور لمستشفى كوم حمادة العام وتحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام حيث توفيت، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4626 إداري مركز شرطة كوم حمادة لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، بورود بلاغ من قسم السموم بالمستشفى العام، يتضمن وصول "هـ. ط"، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بإحدي قرى مركز شرطة كوم حمادة، مصابة بإدعاء تناول قرص غلال وتوفيت فور وصولها المستشفي متأثرة بإصابتها بتسمم