أمريكا: نشارك معلومات استخباراتية حول هجوم خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء توافق دولي بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط -في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط، صباح أمس الخميس، في خليج عمان- وأنها ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي، مضيفا أن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، جاء ذلك في أنباء عاجلة أوردها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

من ناحية أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن قلقه من التطورات الجارية في منطقة الخليج ويدعو للتوصل إلى تهدئة.وفي الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشأن الحادث، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم