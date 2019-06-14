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أمريكا: نشارك معلومات استخباراتية حول هجوم خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء توافق دولي بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط -في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط، صباح أمس الخميس، في خليج عمان- وأنها ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي، مضيفا أن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، جاء ذلك في أنباء عاجلة أوردها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
من ناحية أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن قلقه من التطورات الجارية في منطقة الخليج ويدعو للتوصل إلى تهدئة.وفي الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشأن الحادث، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم
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صواريخ-سام (2)

إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".
دونالد-ترامب (5)

بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".
حرب فيتنام (1)

حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟

بالأمس، كانت السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي ترفع علم بنما، وتديرها اليابان وسفينة "فرونت ألتير" النرويجية وتحمل علم جزر مارشال، تبحر في خليج عُمان عندما تعرضا لكمين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء "الهجوم غير المبرر"، مدعيا أن الولايات المتحدة قد أجرت تقييمها بناء على معلومات استخباراتية عن السلاح المستخدم و"الهجمات الإيرانية المماثلة على سفن الشحن". وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق شريط فيديو غير واضح، قالت إنه يظهر قيام عناصر إيرانية بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
الصين-وأمريكا

شركات أمريكية تطالب ترامب بإنهاء حرب الصين التجارية

لا شك أن الأزمات التي صنعتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العلاقات بين الجانبين، لم تكن أحادية التأثير، بل لا يزال الطرفان يدفعان تكاليف العداء التجاري، الذي تسبب في إنهاء مشروعات مشتركة بين كبرى الشركات في البلدين. وعلى الرغم من كون التأثيرات المباشرة للحرب التجارية بين البلدين كانت ضد الصين وشركاتها العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية، فإن مبادرة إنهاء تلك الأزمة كانت بطلب من مئات الشركات في الولايات المتحدة، بما أظهر تأثرها الواضح بتلك الحرب.
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دونالد-ترامب (5)

بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".
الهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».
حرب فيتنام (1)

حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟

بالأمس، كانت السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي ترفع علم بنما، وتديرها اليابان وسفينة "فرونت ألتير" النرويجية وتحمل علم جزر مارشال، تبحر في خليج عُمان عندما تعرضا لكمين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء "الهجوم غير المبرر"، مدعيا أن الولايات المتحدة قد أجرت تقييمها بناء على معلومات استخباراتية عن السلاح المستخدم و"الهجمات الإيرانية المماثلة على سفن الشحن". وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق شريط فيديو غير واضح، قالت إنه يظهر قيام عناصر إيرانية بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
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