الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل السيسي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع، اليوم الجمعة، آباء السينودس الكاثوليك، وأصدروا بيانا عقب اجتماعهم، جددوا فيه شكرهم إلى الله على العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، ما يعد رسالة واضحة عن المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين، مقدمين التهنئة لكل الشعب المسيحي بمناسبة حلول عيد الروح القدس. ومن جانبه، قال سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، إنهم يصلون من أجل مصر، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.

وأضاف إسحق، أنهم يصلون كذلك من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، لتبقى بلد الأمن والتنمية وتظل كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.وفي بيان آباء السينودس الكاثوليك، ذكروا أن قداسة البابا فرنسيس اعتمد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب باسيليوس فوزي مطرانا لإيبارشية سوهاج، خلفا للأنبا يوسف أبو