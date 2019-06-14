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الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل السيسي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع، اليوم الجمعة، آباء السينودس الكاثوليك، وأصدروا بيانا عقب اجتماعهم، جددوا فيه شكرهم إلى الله على العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، ما يعد رسالة واضحة عن المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين، مقدمين التهنئة لكل الشعب المسيحي بمناسبة حلول عيد الروح القدس. ومن جانبه، قال سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، إنهم يصلون من أجل مصر، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.
وأضاف إسحق، أنهم يصلون كذلك من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، لتبقى بلد الأمن والتنمية وتظل كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.وفي بيان آباء السينودس الكاثوليك، ذكروا أن قداسة البابا فرنسيس اعتمد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب باسيليوس فوزي مطرانا لإيبارشية سوهاج، خلفا للأنبا يوسف أبو
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الهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».
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هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري

أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، اليوم الجمعة، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، مؤكدا أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي هنأه هاتفيا، وبدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.
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تحقيق عاجل في واقعة إغلاق مسجد أثناء صلاة الجمعة

أغلق مسجد القبلاوى التابع لقرية حازق، اليوم الجمعة، أبوابه أمام مصلين صلاة الجمعة، بسبب غياب خطيبه وإمام المسجد في واقعة نادرة، ما خلق حالة من الغضب بين الأهالي، وتقدمهم بشكوى جماعية بعد منع فتح المسجد من أداء الصلاة، للشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والذي اتخذ على الفور قرارا يقتضي بإحالة مدير إدارة أوقاف بيلا، ومفتش المساجد بقرية حازق بمركز بيلا للتحقيق، وذلك لتركهما المسجد مغلقا في صلاة الجمعة ما منع المصلين من أداء الصلاة.
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التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
السيسي وأبناء الشهداء - أرشيفية

ضحك وغنا ولعب.. السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء

في تقليد بدأه منذ العام الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومجموعة من أصحاب الهمم احتفالات عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا وإيمانا لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية، ورحب السيسي بالمشاركين واصطحب مجموعة من أبناء الشهداء لمشاهدة العروض الفنية التي تم إقامتها بمنطقة الاحتفال، فيما تبادل السيسي والأبناء الابتسامات.
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السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
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السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
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