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تامر عاشور يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
تامر عاشور
تامر عاشور
أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدّم تامر عاشور مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها: "دي حكاية، بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية" وغيرها.
بدأ تامر عاشور الحفل بأغنية "دي حكاية"، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحار، وعبّر عن سعادته بتواجده للمرة الأولى في دار الأوبرا، وتمنى أن ينال الحفل إعجاب الحاضرين، وأكد أنه سيلبي طلبات الحضور في كل الأغاني المختارة. وبعدما تفاعل الجمهور بالرقص مع عدد من الأغاني مثل " لو ناوي"، داعب تامر عاشور الجمهور،
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عائلة-الشرنوبى (2)

سارة الطباخ تدافع عن محمد الشرنوبي وشقيقته

أعلنت المنتجة سارة الطباخ، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أمس الخميس، خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما في أثناء الخطبة، يأتي هذا بعد قصة حب جمعتهما بدأت منذ تحمسها لإنتاج ألبومه الغنائي الأول "زي الفصول الأربعة". ومنذ الإعلان، وانتشرت أخبارًا تُفيد أن الشرنوبي على خلاف مع عائلته، وخاصة شقيقته "رشا"، ورد عليها الشرنوبي بنشره صورا مع عائلته وكتب عبر "فيسبوك": "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلاقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله"، وعلّقت شقيقته: "ربنا يخليكو ليّا يا حبيبي.. أنتو أحلى وكل حاجة أصلا.. بحبك".
محمود-العسيلى

حفل شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت كامل العدد (صور)

حضور جماهيري كبير وخاصة من فئة الشباب، يسعى لدخول منطقة أرض المعارض «المنارة» بالتجمع الخامس، للاستمتاع بحفل «ميوزك جيت فستفال 2»- المحدد إقامتها مساء اليوم الجمعة 14 يونيو. ويشارك فى الحفل كل من فريق شارموفرز "أحمد بهاء ومو العرقان"، والمطرب محمود العسيلي، والفنان زاب ثروت، وينظمها إسلام عرفة، وينفذ الإضاءة وليد الحريري، والمسرح تامر فوزي، والصوت عماد نبيل، والتغطية الإعلامية وديع عزمي. وتقام منذ أمس الخميس، على قدم وساق، التجهيزات النهائية للحفل.
حفل-واما

نادر حمدي: ألبوم جديد لـ«واما» قريبا

أعلن الملحن والمطرب نادر حمدي، عضو فريق "واما" الغنائي، عن قرب طرح ألبوم جديد للفريق في الفترة المقبلة. وكتب نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا، ألبوم جديد لفريق واما". وكان "واما" تعاقد مع شركة إنتاج "Highway"، المملوكة للمنتج ياسر خليل، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم التحضير للألبوم الجديد، الذي من المقرر أن يكون جاهزا للطرح في الأسواق صيف 2019، ونص التعاقد أيضًا على أن تقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.
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محمود-العسيلى

حفل شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت كامل العدد (صور)

حضور جماهيري كبير وخاصة من فئة الشباب، يسعى لدخول منطقة أرض المعارض «المنارة» بالتجمع الخامس، للاستمتاع بحفل «ميوزك جيت فستفال 2»- المحدد إقامتها مساء اليوم الجمعة 14 يونيو. ويشارك فى الحفل كل من فريق شارموفرز "أحمد بهاء ومو العرقان"، والمطرب محمود العسيلي، والفنان زاب ثروت، وينظمها إسلام عرفة، وينفذ الإضاءة وليد الحريري، والمسرح تامر فوزي، والصوت عماد نبيل، والتغطية الإعلامية وديع عزمي. وتقام منذ أمس الخميس، على قدم وساق، التجهيزات النهائية للحفل.
تامر-عاشور

تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

يحيي المطرب تامر عاشور في الثامنة من مساء اليوم حفلًا فنيًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف. ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أفضل أعماله القديمة والحديثة المقربة من الجمهور ومنها: «بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، كلموها عني، كرهيني فيكي، إنت اخترت، خلصانة الحكاية، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، حد بيحب، كلمة شكر".
عمرو -دياب

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب: أحد نجوم الزمالك عرض علي الزواج ورفضت

قالت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، إن أحد نجوم الكرة في نادي الزمالك عرض عليها الزواج ولكنها رفضت، مؤكدة خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن هذا العرض كان من فترة طويلة جدًا، متابعة: "أنا كمان استحالة بالمناسبة أقبل فكرة الارتباط بحد أهلاوي". وأوضحت أنها كانت من المقرر أن تقدم برنامجا آخر على محطة "راديو"، ولكن زوجة مدير الراديو كانت تغار منها على زوجها، فرفضت إطلاق برنامجها.
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