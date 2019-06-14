تامر عاشور يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

تامر عاشور

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدّم تامر عاشور مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها: "دي حكاية، بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية" وغيرها.

بدأ تامر عاشور الحفل بأغنية "دي حكاية"، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحار، وعبّر عن سعادته بتواجده للمرة الأولى في دار الأوبرا، وتمنى أن ينال الحفل إعجاب الحاضرين، وأكد أنه سيلبي طلبات الحضور في كل الأغاني المختارة. وبعدما تفاعل الجمهور بالرقص مع عدد من الأغاني مثل " لو ناوي"، داعب تامر عاشور الجمهور،