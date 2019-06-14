إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

صواريخ سام - صورة أرشيفية

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".

من جانبها، أصدرت شركة فرنتلاين المالكة للناقلة فرنت ألتير -الناقلة الأخرى التي تم إصابتها في الهجوم-، بيانا، اليوم، قالت فيه، إن الناقلة ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ، وإنها ستجري تحقيقا موسعا بشأن الحادث مع أطراف أخرى من بينهم مسؤولين حكوميين. وذكرت فرنتلاين: "نستبعد احتمال وجود خطأ بشري أو ميكانيكي