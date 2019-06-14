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ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

تحرير:رويترز ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
انفجار ناقلة نفط
انفجار ناقلة نفط
شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
ونتيجة لارتفاع التكاليف، علقت شركات مالكة لناقلات نفط حجوزاتها إلى خليج عمان، الذي تسببت الهجمات عليه في زيادة مخاوف انخفاض تدفقات النفط الخام في، الأمر الذي رفع أسعار النفط حتى 4.5%.اقرأ أيضا| إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمانوارتفعت أسعار النفط عالميا، أمس الخميس، بعدما ذكر الأسطول
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بوريس-جونسون

جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.
بوتين (1)

الاتحاد الأوروبي: روسيا متورطة بالتدخل في الانتخابات

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرا نقلته قناة "فرانس 24"، تؤكد فيه أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطا مستمرا من قبل روسيا، بهدف نشر معلومات مضللة عن طريق مصادر، وذلك للتأثيثر على الناخبين في الانتخابات الأوروبية ودفعهم نحو عدم المشاركة، مضيفة: "هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التي جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".
الهجوم على ناقلة النفط

الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية تستبعد ضربها بطوربيد

?قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" ،التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، فجر أمس الخميس، إن الناقلة تضررت من "أشياء طائرة"، مستبعدا فكرة تعرضها لهجوم بطوربيد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، مشيرا في تصريحات نقلتها فضائية "العربية:، اليوم الجمعة، إلى أن طاقم الناقلة شاهد سفينة تابعة للجيش الإيراني، في الليلة الماضية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، غير التنويه إلى أن الناقلة "تتحرك بسلام" باتجاه خورفكان الإماراتية.
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هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة. وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
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صواريخ-سام (2)

إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

أمريكا: نشارك معلومات استخباراتية حول هجوم خليج عمان

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء توافق دولي بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط -في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط، صباح أمس الخميس، في خليج عمان- وأنها ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي، مضيفا أن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، جاء ذلك في أنباء عاجلة أوردها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
دونالد-ترامب (5)

بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".
الهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».
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