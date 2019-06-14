ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

تحرير:رويترز ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

انفجار ناقلة نفط

شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونتيجة لارتفاع التكاليف، علقت شركات مالكة لناقلات نفط حجوزاتها إلى خليج عمان، الذي تسببت الهجمات عليه في زيادة مخاوف انخفاض تدفقات النفط الخام في، الأمر الذي رفع أسعار النفط حتى 4.5%.اقرأ أيضا| إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمانوارتفعت أسعار النفط عالميا، أمس الخميس، بعدما ذكر الأسطول