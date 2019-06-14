أغلقها البشير.. السودان يفتح الحدود مع إريتريا

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني

توجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأرتيرية أسمرا، في زيارة لمدة 24 ساعة، التقى خلالها الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعلنت فيها أسمرا دعم المجلس العسكري، كما اتفق الزعيمان على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، وذلك بعد أن أغلقها نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير لمدة عام ونصف العام، منذ 5 يناير 2018، إثر إعلان البشير حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية، ما تسبب في معاناة الكثير من المواطنين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

واستعرض البرهان -خلال المباحثات- آخر التطورات الراهنة في السودان، فيما أكد فورقي دعم أرتيريا لشعب السودان، ورفضة التدخل الأجنبي في شؤونه، قائلا: "الشعب السوداني وحده الذي يقرر مصيره بنفسه"، وذلك حسبما صرح عبد المنعم عثمان البيتي المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية.من ناحية أخرى، قال الفريق