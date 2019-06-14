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أغلقها البشير.. السودان يفتح الحدود مع إريتريا

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني
توجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأرتيرية أسمرا، في زيارة لمدة 24 ساعة، التقى خلالها الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعلنت فيها أسمرا دعم المجلس العسكري، كما اتفق الزعيمان على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، وذلك بعد أن أغلقها نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير لمدة عام ونصف العام، منذ 5 يناير 2018، إثر إعلان البشير حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية، ما تسبب في معاناة الكثير من المواطنين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
واستعرض البرهان -خلال المباحثات- آخر التطورات الراهنة في السودان، فيما أكد فورقي دعم أرتيريا لشعب السودان، ورفضة التدخل الأجنبي في شؤونه، قائلا: "الشعب السوداني وحده الذي يقرر مصيره بنفسه"، وذلك حسبما صرح عبد المنعم عثمان البيتي المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية.من ناحية أخرى، قال الفريق
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السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
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محكمة العدل ترفض طلبا للإمارات بشأن قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا برفض طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اتخاذ إجراءات فورية ضد دولة قطر، وذلك بخصوص مزاعم عن التمييز بين البلدين الحدويين، إذ طلبت الإمارات دفع قطر إلى رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة، وجاء الرفض بعد تصويت 16 عضوا، وافق منهم واحد فقط فيما رفض الـ15 الباقيين. يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تقاطع قطر منذ يونيو 2017.
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العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن تمسك المجلس بأن تكون الأغلبية والرئاسة عسكرية للمجلس السياسي، ترجع "لاعتبارات أمنية"، لكنه لم يفسر ما هي هذه الاعتبارات، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تمثل الرمزية القومية للبلاد، وهي الضامن لمتكسبات الثورة، مشددا على أن المجلس يرفض أي لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، لأن "السودان دولة ذات سيادة"، مشيرا إلى الجيش لو كان يريد فض ساحة الاعتصام لفعل ذلك منذ 6 أبريل، لكن الهدف كان تنظيف منطقة كولومبيا.
السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
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هل تنجح «المبادرة الإفريقية» في حل الأزمة السودانية؟

في إطار وساطة بين طرفي النزاع في السودان، جاءت المبادرة الإفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، في محاولة لحل الأزمة السودانية بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير وحركة الاحتجاج. ويشهد السودان اضطرابات منذ ديسمبر الماضي، بعد خروج احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة، أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. ودعا آبي أحمد الذي يقود الوساطة، المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع، إلى انتقال ديمقراطي سريع.
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الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين تسليم السلطة

أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تم في أديس أبابا، لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضّه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
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الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن

طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين. ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.
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المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التليفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت خلال فض القوات الأمنية اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، ومئات المصابين، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية، إلا أن المجلس العسكري تراجع اليوم وأعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
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