رياضة

مدرب سلة الأهلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
إيهاب الألفي
إيهاب الألفي
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، تعيين إيهاب الألفي المدير الفني الأسبق لفريق سيدات الأهلي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، حيث دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح أمس الخميس يستمر حتى 17 يونيو الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يوم 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية، وتقام التصفيات يوم 24 من يونيو، الجارى بأوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وكذلك البطولة الإفريقية التى ستقام بالسنغال.
في المقابل دخل فريق الرجال بمنتخب مصر معسكر مغلق بالقاهرة صباح اليوم الجمعة تحت قيادة عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول للمنتخب ويستمر المعسكر حتى 23 يونيو الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية بأوغندا. ومازال الغموض يسيطر على موقف عاصم مرعي لاعب منتخب السلة،
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".
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خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
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لأول مرة منذ 15 عاما.. استبعاد الجوكر من أمم إفريقيا

تلقى أحمد فتحى نجم الأهلي ومنتخب مصر صدمة شديدة بعد استبعاده من قائمة الفراعنة، التى ضمت 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، على الرغم من أنه عاد منذ فترة ليست بالقصيرة من إصابته، ليشارك مع الفريق الأحمر ويقدم مستوى مميزا في 15 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.128 دقيقة، وصنع خلالها 3 أهداف.
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أحمد الطيب يحرج عضو مجلس الأهلي بعد اللفظ الخارج

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على السقطة الأخلاقية التي شهدتها الملاعب المصرية خلال مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، هذه السقطة بطلها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، الذي ظهر منفعلا بعد هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق، في شباك الفريق البترولي، حيث قام مرتجي من على مقعده في المقصورة بعد الهدف واحتفل بالهدف ثم نظر في اتجاه مقاعد بدلاء الأهلي وقام بتوجيه لفظ خارج، لكن الكاميرا لم تُظهر الشخص الذي قام مرتجي بسَبه بالأم بعد الهدف.
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