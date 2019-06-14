مدرب سلة الأهلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

إيهاب الألفي

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، تعيين إيهاب الألفي المدير الفني الأسبق لفريق سيدات الأهلي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، حيث دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح أمس الخميس يستمر حتى 17 يونيو الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يوم 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية، وتقام التصفيات يوم 24 من يونيو، الجارى بأوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وكذلك البطولة الإفريقية التى ستقام بالسنغال.

في المقابل دخل فريق الرجال بمنتخب مصر معسكر مغلق بالقاهرة صباح اليوم الجمعة تحت قيادة عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول للمنتخب ويستمر المعسكر حتى 23 يونيو الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية بأوغندا. ومازال الغموض يسيطر على موقف عاصم مرعي لاعب منتخب السلة،