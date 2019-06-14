نقيب الصحفيين يعلن موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

نقيب الصحفيين ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس، في الساعة السادسة مساء بعد غد الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن رشوان، عن موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدا أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بمقر الاتحاد بالقاهرة، أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين المصرية ستقوم بسداد اشتراكها السنوى مطلع يوليو المقبل مع