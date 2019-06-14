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نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
مسلسل جن
مسلسل جن
قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
وأضاف حسين الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن بعض مشاهد مسلسل "جن" لا تتوافق مع عادات وتقاليد وقيم وإرث بلاده الأردن، وهو ما آثار حفيظة المواطنين، متابعًا: "من يطالب بالحرية فهي لها حدود وسقف، وعندما نتحدث اليوم نقول إن جيل من
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جمال-سليمان

جمال سليمان: تحية للشعب المصري.. مواقف ترفع الرأس

وجه الفنان السوري القدير جمال سليمان، الشكر للدولة والشعب المصري لمواقفهم تجاه المواطنين السوريين الذين انتقلوا للعيش في مصر منذ اندلاع الأزمة السورية. وكتب جمال سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "رب ضارة نافعة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة، إلا أننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما، إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها، على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين وأشغالهم كانت أكثر من رائعة".
تامر-حبيب

MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
عزت-ابو-عوف

تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
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نتفليكس (2)

«نتفليكس» ترد على وقف عرض مسلسلها في الأردن

أصدرت الشبكة الأمريكية "نتفليكس"، بيانًا ردت فيه على قرار النائب العام في عمان، وقف عرض "جن"، وهو أول مسلسل عربي تنتجه الشركة. وجاء في البيان المنشور عبر حساب الشبكة على تويتر: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".
مسلسل-جن-الاردنى

الأردن توقف عرض مسلسل «جن»: به مشاهد خارجة

حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من مسلسل "جن"، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس» كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة. الانتقادات جاءت بسبب ما قاله متابعون إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومشاهد خارجة، بحسب صحف أردنية، نقلت خبرًا اليوم يفيد مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، إلا أنهما نفتا مسؤوليتهما، فطالب النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل.
عمرو-اديب (3)

عمرو أديب لـ«صلاح»: حتى السمك بيحب يتصور معاك سيلفي

يواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، الاستعراض صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الاستجمامية الحالية بمدينة الجونة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عددًا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات.
عزت-ابو-عوف

مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.
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