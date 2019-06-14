نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

مسلسل جن

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.

وأضاف حسين الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن بعض مشاهد مسلسل "جن" لا تتوافق مع عادات وتقاليد وقيم وإرث بلاده الأردن، وهو ما آثار حفيظة المواطنين، متابعًا: "من يطالب بالحرية فهي لها حدود وسقف، وعندما نتحدث اليوم نقول إن جيل من