سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

السفارة الأمريكية في بغداد - صورة أرشيفية

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الجادرية، المقابل للسفارة الأمريكية وسط بغداد في العراق، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الجمعة. من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط في موقع هجوم خليج عمان، الذي وقع صباح أمس الخميس، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" بالعربية.

وقالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس في خليج عُمان- أنه يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".اقرأ أيضا| أمريكا: نشارك معلومات استخباراتية حول هجوم خليج عمانمن