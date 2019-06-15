الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

خالد عبدالجليل

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".

وذكر خالد عبدالجليل، أن الأفلام التي تم اختيارها تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما العالمية والمصرية، ومنها أفلام: "شيء من الخوف"، "أغنية على الممر"، "المومياء"، "الزوجة الثانية"، "بين القصرين"، و"الاختيار" وغيرها. ووصف مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، هذا القرار بأنه شديد الأهمية، وذلك في إطار