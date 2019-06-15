رياضة

أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
تحدث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، عن كواليس تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عقب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ورفع الإيقاف وعما إذا كان القرار اتخاذ ثم إلغائه سيؤثر على جهوده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالعكس هذا يمنحني إصرارا أكبر في البطولة على الظهور بشكل جيد». وتابع: «لا توجد ضغوط، لعبت مباريات وبطولات كبرى وسأتخذ مما حدث دافعا لي في البطولة من أجل تشريف التحكيم المصري».
واستكمل: «زملائي الحكام في الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا صفقوا لي فور علمهم بقرار رفع الإيقاف». وواصل: «سأكون ضمن 3 حكام في كأس أمم إفريقيا مع إبراهيم نور الدين وأمين عمر». وعن أزمة مباراة الترجي والوداد قال: «الوداد والترجي من أفضل المباريات التي أدرتها تحكيميا، في
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إيهاب-الألفي-مدرب سلة-سيدات-مصر-

مدرب سلة الأهلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، تعيين إيهاب الألفي المدير الفني الأسبق لفريق سيدات الأهلي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، حيث دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح أمس الخميس يستمر حتى 17 يونيو الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يوم 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية، وتقام التصفيات يوم 24 من يونيو، الجارى بأوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وكذلك البطولة الإفريقية التى ستقام بالسنغال.
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رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم كولومبيا

أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية الأسبق، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز، بعد أن تم ربط الكولومبي الدولي بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي منذ إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني نيته في عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من نادي ريال مدريد الإسباني، وفي ظل عدم رغبة اللاعب العودة للفريق الملكي مع تواجد الفرنسي زين الدين زيدان كمدير فني لريال مدريد.
منتخب-السنغال-يصل-الإسماعيلية (2)

منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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جهاد-جريشة (1)

سر اجتماع رئيس الكاف مع «جريشة» بعد رفع الإيقاف عنه

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جلسة مطولة مع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع الإيقاف عن الأخير، في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجد رئيس الكاف في مصر لعقد جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ومتابعة الاستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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