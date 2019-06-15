أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

جهاد جريشة

تحدث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، عن كواليس تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عقب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ورفع الإيقاف وعما إذا كان القرار اتخاذ ثم إلغائه سيؤثر على جهوده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالعكس هذا يمنحني إصرارا أكبر في البطولة على الظهور بشكل جيد». وتابع: «لا توجد ضغوط، لعبت مباريات وبطولات كبرى وسأتخذ مما حدث دافعا لي في البطولة من أجل تشريف التحكيم المصري».

واستكمل: «زملائي الحكام في الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا صفقوا لي فور علمهم بقرار رفع الإيقاف». وواصل: «سأكون ضمن 3 حكام في كأس أمم إفريقيا مع إبراهيم نور الدين وأمين عمر». وعن أزمة مباراة الترجي والوداد قال: «الوداد والترجي من أفضل المباريات التي أدرتها تحكيميا، في