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مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

تحرير:وكالات ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص
الهجوم على ناقلة نفط
الهجوم على ناقلة نفط
أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
وتابع المصدر أنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقته جماعة الحوثي.وكان الجيش الأمريكي، قد نشر، الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى
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السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الجادرية، المقابل للسفارة الأمريكية وسط بغداد في العراق، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الجمعة. من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط في موقع هجوم خليج عمان، الذي وقع صباح أمس الخميس، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" بالعربية.
صواريخ-سام (2)

إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

أمريكا: نشارك معلومات استخباراتية حول هجوم خليج عمان

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء توافق دولي بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط -في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط، صباح أمس الخميس، في خليج عمان- وأنها ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي، مضيفا أن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، جاء ذلك في أنباء عاجلة أوردها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
دونالد-ترامب (5)

بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
الهجوم على ناقلة النفط

إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان

أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، في بيان: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية». وأضافت: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».
الهجوم على ناقلة النفط

أمريكا تنشر دليل إدانة إيران في هجوم خليج عمان (فيديو)

نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته. وبحسب وكالة «رويترز»، قال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان له: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
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