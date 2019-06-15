مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

تحرير:وكالات ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص

الهجوم على ناقلة نفط

أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.

وتابع المصدر أنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقته جماعة الحوثي.وكان الجيش الأمريكي، قد نشر، الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى