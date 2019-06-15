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تحالف دعم الشرعية يقصف أهدافا حوثية في صنعاء

تحرير:وكالات ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ ص
غارات لمقاتلات التحالف - أرشيفية
غارات لمقاتلات التحالف - أرشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه قصف أهدافا عسكرية نوعية في صنعاء، موضحا أن تلك الأهداف تتضمن منظومات دفاع جوي. وبحسب ما أوردته قناة «العربية»، فإن التحالف أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أن يطالهم أى سوء. وناشد تحالف دعم الشرعية المدنيين بعدم الاقتراب من تلك المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء، خشية تعرض أحدهم لأى ضرر.
وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت، صباح الجمعة، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة
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الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

أغلقها البشير.. السودان يفتح الحدود مع إريتريا

توجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأرتيرية أسمرا، في زيارة لمدة 24 ساعة، التقى خلالها الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعلنت فيها أسمرا دعم المجلس العسكري، كما اتفق الزعيمان على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، وذلك بعد أن أغلقها نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير لمدة عام ونصف العام، منذ 5 يناير 2018، إثر إعلان البشير حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية، ما تسبب في معاناة الكثير من المواطنين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (3)

السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (2)

محكمة العدل ترفض طلبا للإمارات بشأن قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا برفض طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اتخاذ إجراءات فورية ضد دولة قطر، وذلك بخصوص مزاعم عن التمييز بين البلدين الحدويين، إذ طلبت الإمارات دفع قطر إلى رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة، وجاء الرفض بعد تصويت 16 عضوا، وافق منهم واحد فقط فيما رفض الـ15 الباقيين. يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تقاطع قطر منذ يونيو 2017.
عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن تمسك المجلس بأن تكون الأغلبية والرئاسة عسكرية للمجلس السياسي، ترجع "لاعتبارات أمنية"، لكنه لم يفسر ما هي هذه الاعتبارات، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تمثل الرمزية القومية للبلاد، وهي الضامن لمتكسبات الثورة، مشددا على أن المجلس يرفض أي لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، لأن "السودان دولة ذات سيادة"، مشيرا إلى الجيش لو كان يريد فض ساحة الاعتصام لفعل ذلك منذ 6 أبريل، لكن الهدف كان تنظيف منطقة كولومبيا.
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الهجوم على ناقلة النفط

مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
مطار ابها

السعودية تحبط محاولة جديدة لضرب مطار أبها بـ5 طائرات

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وبحسب قناة «العربية»، أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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