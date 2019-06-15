بحفل متواضع.. افتتاح بطولة كوبا أمريكا

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ ص

حفل افتتاح كوبا أمريكا 2019

حفل افتتاح متواضع للغاية هو أبسط ما يمكن وصف افتتاحية بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم به، فجر اليوم السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، والتى تقام البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. الحفل لم يستغرق سوى دقائق معدودة للغاية، بشكل لا يتماشى مع أهمية الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في العالم بأكمله، لما هو معروف عن البطولة، ولما تتميز به كرة القدم في أمريكا الجنوبية، التي تعتمد على المهارة واللمسات الساحرة. ولم يشهد الحفل أي كلمة من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينجيز، أو أي مسؤول في كرة القدم البرازيلية.

وبدأ الحفل بعرض المنتخبات المشاركة، ثم عرض أغنية الافتتاح باللغتين الإسبانية والبرتغالية، قبل أن يتم تجهيز الملعب استعدادا لمباراة الافتتاح بين منتخبي البرازيل وبوليفيا. وأوقعت القرعة منتخب البرازيل في مجموعة سهلة تضم منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين وكولومبيا