رياضة

بحفل متواضع.. افتتاح بطولة كوبا أمريكا

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ ص
حفل افتتاح كوبا أمريكا 2019
حفل افتتاح كوبا أمريكا 2019
حفل افتتاح متواضع للغاية هو أبسط ما يمكن وصف افتتاحية بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم به، فجر اليوم السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، والتى تقام البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. الحفل لم يستغرق سوى دقائق معدودة للغاية، بشكل لا يتماشى مع أهمية الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في العالم بأكمله، لما هو معروف عن البطولة، ولما تتميز به كرة القدم في أمريكا الجنوبية، التي تعتمد على المهارة واللمسات الساحرة. ولم يشهد الحفل أي كلمة من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينجيز، أو أي مسؤول في كرة القدم البرازيلية.
وبدأ الحفل بعرض المنتخبات المشاركة، ثم عرض أغنية الافتتاح باللغتين الإسبانية والبرتغالية، قبل أن يتم تجهيز الملعب استعدادا لمباراة الافتتاح بين منتخبي البرازيل وبوليفيا. وأوقعت القرعة منتخب البرازيل في مجموعة سهلة تضم منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين وكولومبيا
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البرازيل وبوليفيا

الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.
جهاد-جريشة (1)

أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحدث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، عن كواليس تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عقب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ورفع الإيقاف وعما إذا كان القرار اتخاذ ثم إلغائه سيؤثر على جهوده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالعكس هذا يمنحني إصرارا أكبر في البطولة على الظهور بشكل جيد». وتابع: «لا توجد ضغوط، لعبت مباريات وبطولات كبرى وسأتخذ مما حدث دافعا لي في البطولة من أجل تشريف التحكيم المصري».
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مدرب سلة الأهلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، تعيين إيهاب الألفي المدير الفني الأسبق لفريق سيدات الأهلي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، حيث دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح أمس الخميس يستمر حتى 17 يونيو الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يوم 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية، وتقام التصفيات يوم 24 من يونيو، الجارى بأوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وكذلك البطولة الإفريقية التى ستقام بالسنغال.
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قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
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هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا مع الأرجنتين؟

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا؟ من ينجح في خلافة نيمار في البرازيل؟ أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي مع اقترابنا من ضربة البداية لكوبا أمريكا فجر السبت في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين البرازيل وبوليفيا، ودائمًا ما تكون البرازيل مرشحة وبقوة للفوز بأي بطولة تشارك بها وخاصة عندما تستضيف البطولة، ولكنها تدخل نسخة هذا العام بدون خدمات ملهمها الأول نيمار الذي يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن يعوضه أي من الثلاثي جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو وديفيد نيريس، وتضم قائمة البرازيل 14 لاعبًا فقط من الذين وجدوا في المونديال الأخير.
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الأرجنتين تهيمن على الأرقام القياسية في كوبا أمريكا

يشهد ملعب مورومبي، فجر السبت، ضربة البداية للنسخة رقم 46 من كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا، تلك البطولة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916، وتحمل أوروجواي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 15 مرة مقابل 14 مرة للأرجنتين و8 مرات للبرازيل ولم يتوج باللقب أي من الإكوادور وفنزويلا من قبل، ويعد الأرجنتيني جيليرمو ستابيلي أكثر المدربين تتويجًا بلقب البطولة بواقع 6 مرات من قبل، وتعد الأرجنتين أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بواقع 28 مرة، بينما خاضت أوروجواي أكبر عدد من المباريات طوال تاريخ البطولة بواقع 197 لقاءً.
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البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

تنطلق فجر السبت، النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين صاحب الأرض ونظيره منتخب بوليفيا في تمام الساعة 2:30 صباح السبت على ملعب مورومبي في ساو باولو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بيرو وفنزويلا، وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وفي المرات الأربع السابقة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، توجت بلقب البطولة، ويأمل السليساو في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2007.
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