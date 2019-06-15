الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ ص

مباراة البرازيل وبوليفيا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.

منتخب السامبا دخل اللقاء بتشكيلة تضم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: ألفيس، وتياجو سيلفا، وماركينيوس، وفيليبي لويس، وفي الوسط فيرناندينيو، وكاسيميرو، وكوتينيو، وريتشارلستون، ونيرس، وفي الهجوم فيرمينو، بينما دخل المنتخب البوليفي بتشكيلة تتكون من لامبي، ومارفين، وأدريانو، ولويس، ودييجو، وسافيدرا،