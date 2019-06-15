توفيق عكاشة: أنا صححت أخطاء كثيرة جدًا في التاريخ

تحرير:محمد عودة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ ص

الإعلامي توفيق عكاشة

قال توفيق عكاشة إنه صحح أخطاء كثيرة فى العلوم الإنسانية، إحداها فى التاريخ. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: «أنا قلت فى تصحيحاتى، الحمد لله أنا صححت أخطاء كثيرة جدا فى العلوم الإنسانية اللى أنا مهتم بيها، إحداها فى التاريخ»، مضيفا: «أنا قلت إن الحضارة السومرية أحدث من الحضارة الفرعونية، وأن الحضارة الفرعونية هى أم الحضارات، ولا يوجد ما يسمى بأن أول من عرف الكتابة كانت السومرية، الكلام دا غلط، إحنا درسناه فى المدرسة غلط، أهو دا العلم الفاسد، أول من عرف القراءة والكتابة هم المصريين الفراعنة».

وتابع عكاشة: «الحضارة السومرية عرفت الكتابة عندهم فى منطقتهم مش فى الأرض، لأنهم عرفوا القراءة والكتابة بعد الفراعنة بأكثر من ألف عام، ألف و100 عام»، مضيفا: «الأخوة العراقيين زعلوا منى، وقالولى غلط، قلتلهم لا صح، وعدد من الزملاء الإعلاميين العراقيين اتصلوا بيا وقالولى يعنى أنت كدا بتغلط