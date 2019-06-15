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توفيق عكاشة: أنا صححت أخطاء كثيرة جدًا في التاريخ

تحرير:محمد عودة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ ص
الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة
قال توفيق عكاشة إنه صحح أخطاء كثيرة فى العلوم الإنسانية، إحداها فى التاريخ. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: «أنا قلت فى تصحيحاتى، الحمد لله أنا صححت أخطاء كثيرة جدا فى العلوم الإنسانية اللى أنا مهتم بيها، إحداها فى التاريخ»، مضيفا: «أنا قلت إن الحضارة السومرية أحدث من الحضارة الفرعونية، وأن الحضارة الفرعونية هى أم الحضارات، ولا يوجد ما يسمى بأن أول من عرف الكتابة كانت السومرية، الكلام دا غلط، إحنا درسناه فى المدرسة غلط، أهو دا العلم الفاسد، أول من عرف القراءة والكتابة هم المصريين الفراعنة».
وتابع عكاشة: «الحضارة السومرية عرفت الكتابة عندهم فى منطقتهم مش فى الأرض، لأنهم عرفوا القراءة والكتابة بعد الفراعنة بأكثر من ألف عام، ألف و100 عام»، مضيفا: «الأخوة العراقيين زعلوا منى، وقالولى غلط، قلتلهم لا صح، وعدد من الزملاء الإعلاميين العراقيين اتصلوا بيا وقالولى يعنى أنت كدا بتغلط
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ضياء-رشوان (2)

نقيب الصحفيين يعلن موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس، في الساعة السادسة مساء بعد غد الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن رشوان، عن موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدا أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت.
عبد الفتاح السيسى (5)

الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل السيسي

اجتمع، اليوم الجمعة، آباء السينودس الكاثوليك، وأصدروا بيانا عقب اجتماعهم، جددوا فيه شكرهم إلى الله على العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، ما يعد رسالة واضحة عن المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين، مقدمين التهنئة لكل الشعب المسيحي بمناسبة حلول عيد الروح القدس. ومن جانبه، قال سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، إنهم يصلون من أجل مصر، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.
الهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».
هاني-عازر (2)

هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري

أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، اليوم الجمعة، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، مؤكدا أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي هنأه هاتفيا، وبدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.
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