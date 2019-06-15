البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص

البرازيل وبوليفيا

فوز كبير حققه فريق السامبا على نظيره البوليفي، بـ3 أهداف مقابل لاشىء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، بساوباولو، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكنه وجد دفاعا شرسًا من جانب المنتخب البوليفي، الذي دخل اللقاء منظما، ولديه رغبة هو الآخر في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تبدل الحال غير الحال، وبدأت خطورة لاعبي المنتخب البرازيلي فى الظهور، ولم تمر إلا 5 دقائق فقط حتى تدخل نيستور بيتانا، حكم اللقاء، وطالب مراجعة حكم الفيديو، ثم احتسب ركلة جزاء سددها فليبي كوتينو محرزا الهدف الأول للسامبا، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.بعدها بثلاث دقائق عاد كوتينيو