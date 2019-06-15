البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا
تحرير:التحرير
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص
البرازيل وبوليفيا
فوز كبير حققه فريق السامبا على نظيره البوليفي، بـ3 أهداف مقابل لاشىء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، بساوباولو، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.
المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكنه وجد دفاعا شرسًا من جانب المنتخب البوليفي، الذي دخل اللقاء منظما، ولديه رغبة هو الآخر في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من اللقاء، تبدل الحال غير الحال، وبدأت خطورة لاعبي المنتخب البرازيلي فى الظهور، ولم تمر إلا 5 دقائق فقط حتى تدخل نيستور بيتانا، حكم اللقاء، وطالب مراجعة حكم الفيديو، ثم احتسب ركلة جزاء سددها فليبي كوتينو محرزا الهدف الأول للسامبا، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.بعدها بثلاث دقائق عاد كوتينيو
وفي الشوط الثاني من اللقاء، تبدل الحال غير الحال، وبدأت خطورة لاعبي المنتخب البرازيلي فى الظهور، ولم تمر إلا 5 دقائق فقط حتى تدخل نيستور بيتانا، حكم اللقاء، وطالب مراجعة حكم الفيديو، ثم احتسب ركلة جزاء سددها فليبي كوتينو محرزا الهدف الأول للسامبا، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.
بعدها بثلاث دقائق عاد كوتينيو ونجح في إحراز الهدف الثاني للبرازيل، بعد سلسلة من التمريرات بين نجوم السامبا انتهت بكرة عرضية من روبرتو فيرمينيو إلى كوتينيو، الذي أودعها الشباك برأسية سهلة.
وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، نجح ايفرتون سوسا سوارس في زيادة غلة البرازيليين من الأهداف بإحرازه الهدف الثالث، لينجح السامبا في الفوز باللقاء بـ3 أهداف نظيفة، في انتصار مستحق حصد من خلاله صاحب الأرض أول 3 نقاط فى البطولة.