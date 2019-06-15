رياضة

البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص
البرازيل وبوليفيا
البرازيل وبوليفيا
فوز كبير حققه فريق السامبا على نظيره البوليفي، بـ3 أهداف مقابل لاشىء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، بساوباولو، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكنه وجد دفاعا شرسًا من جانب المنتخب البوليفي، الذي دخل اللقاء منظما، ولديه رغبة هو الآخر في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من اللقاء، تبدل الحال غير الحال، وبدأت خطورة لاعبي المنتخب البرازيلي فى الظهور، ولم تمر إلا 5 دقائق فقط حتى تدخل نيستور بيتانا، حكم اللقاء، وطالب مراجعة حكم الفيديو، ثم احتسب ركلة جزاء سددها فليبي كوتينو محرزا الهدف الأول للسامبا، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.بعدها بثلاث دقائق عاد كوتينيو
اقرأ المزيد
البرازيل وبوليفيا

الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.
حفل افتتاح كوبا أمريكا 1

بحفل متواضع.. افتتاح بطولة كوبا أمريكا

حفل افتتاح متواضع للغاية هو أبسط ما يمكن وصف افتتاحية بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم به، فجر اليوم السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، والتى تقام البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. الحفل لم يستغرق سوى دقائق معدودة للغاية، بشكل لا يتماشى مع أهمية الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في العالم بأكمله، لما هو معروف عن البطولة، ولما تتميز به كرة القدم في أمريكا الجنوبية، التي تعتمد على المهارة واللمسات الساحرة. ولم يشهد الحفل أي كلمة من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينجيز، أو أي مسؤول في كرة القدم البرازيلية.
جهاد-جريشة (1)

أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحدث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، عن كواليس تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عقب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ورفع الإيقاف وعما إذا كان القرار اتخاذ ثم إلغائه سيؤثر على جهوده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالعكس هذا يمنحني إصرارا أكبر في البطولة على الظهور بشكل جيد». وتابع: «لا توجد ضغوط، لعبت مباريات وبطولات كبرى وسأتخذ مما حدث دافعا لي في البطولة من أجل تشريف التحكيم المصري».
اقرأ المزيد من الأخبار
البرازيل وبوليفيا

الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.
منتخب-قطر

قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
ميسى

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا مع الأرجنتين؟

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا؟ من ينجح في خلافة نيمار في البرازيل؟ أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي مع اقترابنا من ضربة البداية لكوبا أمريكا فجر السبت في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين البرازيل وبوليفيا، ودائمًا ما تكون البرازيل مرشحة وبقوة للفوز بأي بطولة تشارك بها وخاصة عندما تستضيف البطولة، ولكنها تدخل نسخة هذا العام بدون خدمات ملهمها الأول نيمار الذي يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن يعوضه أي من الثلاثي جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو وديفيد نيريس، وتضم قائمة البرازيل 14 لاعبًا فقط من الذين وجدوا في المونديال الأخير.
كوبا-أمريكا-2019 (1)

الأرجنتين تهيمن على الأرقام القياسية في كوبا أمريكا

يشهد ملعب مورومبي، فجر السبت، ضربة البداية للنسخة رقم 46 من كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا، تلك البطولة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916، وتحمل أوروجواي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 15 مرة مقابل 14 مرة للأرجنتين و8 مرات للبرازيل ولم يتوج باللقب أي من الإكوادور وفنزويلا من قبل، ويعد الأرجنتيني جيليرمو ستابيلي أكثر المدربين تتويجًا بلقب البطولة بواقع 6 مرات من قبل، وتعد الأرجنتين أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بواقع 28 مرة، بينما خاضت أوروجواي أكبر عدد من المباريات طوال تاريخ البطولة بواقع 197 لقاءً.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org