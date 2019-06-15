زي انهاردة..هاجمت 6 دول عربية جيش الاحتلال في فلسطين

تحرير:محمد عودة ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

صورة أرشيفية

في مثل هذا اليوم 15 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها. وفي عام 1805: بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي. وفي عام 1918: نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.

وفي عام 1389: وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.وفي عام 1775: الكونجرس القاري في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدا عاما للجيش الأمريكي الجديد.وفي عام 1940: الجوارب النايلون تعرض في الأسواق الأمريكية لأول