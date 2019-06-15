الجيش الليبي يتصدى لهجمات على مطار طرابلس

تحرير:وكالات ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص

مطار طرابلس

أفادت قناة «العربية - الحدث»، السبت، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية. وبحسب القناة، قالت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، إن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته. وأوضحت المصادر التاعة لحكومة الوفاق أن «المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار».

وأشارت المصادر - بحسب القناة - إلى أن «قوات حفتر، لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر للمطار»، كما اكدت أن «فصائل الوفاق ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزاء المطار».وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، قد نشرت، مساء الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، فيديو لمطار طرابلس، بعد تصدي الجيش