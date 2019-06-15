رياضة

كيليان مبابي يثير الجدل حول مستقبله برسالة غامضة

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
من جديد آثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله مع نادي العاصمة برسالة غامضة، كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، الذي رحل خلال الساعات الماضية، إلى جانب زميليه، نيمار دا سيلفا، ويوليان دراكسلر. وكتب مبابي على الصورة: «شكرًا لك مستر (هنريكي) على كل ما فعلته لي هنا»، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين الجماهير، عن الهدف من وراء تلك الرسالة.
البعض ذهب إلى أن الرسالة هى توديع المدير الرياضي، بينما اعتبرها آخرون إشارة لقرب رحيل المهاجم الشاب عن البي إس جي. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن، تعيين البرازيلي ليوناردو، مديرا رياضيا للنادي، بعد ساعات من الانفصال بالتراضي مع أنتيرو هنريكي. الفترة الماضية شهدت ارتباط اسم كيليان مبابي بالانتقال إلى
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جهاد-جريشة

تعرف على رسالة جهاد جريشة لأبو ريدة وشوبير

وجه الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه أحمد شوبير، وعصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحكام، بعد القرار الذي اتخذته لجنة الحكام بالكاف بقبول الالتماس، الذي تقدمت به الجبلاية لرفع الإيقاف عن جريشة الذي تعرض له على خلفية إدارته لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وأعلنت لجنة الحكام بالكاف عقب انتهاء اللقاء بـ48 ساعة إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر.
البرازيل وبوليفيا

البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

فوز كبير حققه فريق السامبا على نظيره البوليفي، بـ3 أهداف مقابل لاشىء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، بساوباولو، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكنه وجد دفاعا شرسًا من جانب المنتخب البوليفي، الذي دخل اللقاء منظما، ولديه رغبة هو الآخر في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
البرازيل وبوليفيا

الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.
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مبابي (6)

فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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توخيل سبب غضب مبابي من باريس سان جيرمان

لا تزال كلمات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في أثناء تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أول من أمس، عالقة بالأذهان، والتي فتح من خلالها الباب أمام خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق العاصمي، وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك الكلمات كانت موجهة بشكل أساسي إلى مدرب الفريق توماس توخيل، وألمح مبابي البالغ من العمر 20 عامًا إلى رغبته في لعب دور أكبر في باريس سان جيرمان، أو أن يصبح النجم الأول في فريق آخر، قائلًا: "ربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤولية، وربما يكون ذلك في سان جيرمان بسرور كبير أو مع أي مشروع آخر".
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باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
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