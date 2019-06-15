كيليان مبابي يثير الجدل حول مستقبله برسالة غامضة

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ ص

كيليان مبابي

من جديد آثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله مع نادي العاصمة برسالة غامضة، كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، الذي رحل خلال الساعات الماضية، إلى جانب زميليه، نيمار دا سيلفا، ويوليان دراكسلر. وكتب مبابي على الصورة: «شكرًا لك مستر (هنريكي) على كل ما فعلته لي هنا»، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين الجماهير، عن الهدف من وراء تلك الرسالة.

البعض ذهب إلى أن الرسالة هى توديع المدير الرياضي، بينما اعتبرها آخرون إشارة لقرب رحيل المهاجم الشاب عن البي إس جي. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن، تعيين البرازيلي ليوناردو، مديرا رياضيا للنادي، بعد ساعات من الانفصال بالتراضي مع أنتيرو هنريكي. الفترة الماضية شهدت ارتباط اسم كيليان مبابي بالانتقال إلى