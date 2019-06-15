رياضة

تعرف على رسالة جهاد جريشة لأبو ريدة وشوبير

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
وجه الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه أحمد شوبير، وعصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحكام، بعد القرار الذي اتخذته لجنة الحكام بالكاف بقبول الالتماس، الذي تقدمت به الجبلاية لرفع الإيقاف عن جريشة الذي تعرض له على خلفية إدارته لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وأعلنت لجنة الحكام بالكاف عقب انتهاء اللقاء بـ48 ساعة إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر.
وفى منشور لجهاد جريشة، عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فجر السبت، قال: «شكرا مهندس هاني أبو ريدة.. شكرا كابتن أحمد شوبير.. شكرا الاتحاد المصري لكره القدم.. أفتخر بأني حكم مصري وأنتمي للاتحاد المصري لكرة القدم.. شكرا الاتحاد الإفريقي.. شكرا كابتن عصام عبد الفتاح..
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البرازيل وبوليفيا

البرازيل تقسو على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

فوز كبير حققه فريق السامبا على نظيره البوليفي، بـ3 أهداف مقابل لاشىء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، بساوباولو، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكنه وجد دفاعا شرسًا من جانب المنتخب البوليفي، الذي دخل اللقاء منظما، ولديه رغبة هو الآخر في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
البرازيل وبوليفيا

الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا ينتهي سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في اللقاء الذي جمعهما، فجر السبت، على ملعب المورمبي، في ساوباولو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. منتخب البرازيل دخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مفاجآت مباريات الافتتاح غير السارة لأصحاب الأرض، لكن المنتخب البوليفي دخل اللقاء منظما، ودافع بشراسة، رغبة منه في امتصاص حماس نجوم السامبا البرازيلية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملًا في خطف هدف يرجح كفة الفريق.
حفل افتتاح كوبا أمريكا 1

بحفل متواضع.. افتتاح بطولة كوبا أمريكا

حفل افتتاح متواضع للغاية هو أبسط ما يمكن وصف افتتاحية بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم به، فجر اليوم السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، والتى تقام البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل. الحفل لم يستغرق سوى دقائق معدودة للغاية، بشكل لا يتماشى مع أهمية الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في العالم بأكمله، لما هو معروف عن البطولة، ولما تتميز به كرة القدم في أمريكا الجنوبية، التي تعتمد على المهارة واللمسات الساحرة. ولم يشهد الحفل أي كلمة من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينجيز، أو أي مسؤول في كرة القدم البرازيلية.
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جهاد-جريشة

الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

الوداد يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، وقال رئيس الوداد في تصريحات صحفية: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كل الشروط الأمنية داخل الملعب، والقانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".
احمد-شوبير (3)

مشادة كلامية بين شوبير وعصام عبد الفتاح بسبب جريشة

كشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن كواليس تقديم لجنة الحكام التماسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اتحاد الكرة أرسل التماسًا ضد إيقاف الحكم بعد القرار بيوم واحد فقط، لكن سبب تعطل قبوله من جانب الاتحاد الإفريقي هو أن الأخير طلب الحصول على 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار) قيمة تقديم الالتماس، وهو ما لم تكن لجنة الحكام تعلمه، واضطرت إلى دفع المبلغ يوم السبت الماضي رغم الإجازة الرسمية، من خلال فرع لأحد البنوك في نادي الصيد.
جهاد-جريشة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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