تعرف على رسالة جهاد جريشة لأبو ريدة وشوبير

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ ص

جهاد جريشة

وجه الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه أحمد شوبير، وعصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحكام، بعد القرار الذي اتخذته لجنة الحكام بالكاف بقبول الالتماس، الذي تقدمت به الجبلاية لرفع الإيقاف عن جريشة الذي تعرض له على خلفية إدارته لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وأعلنت لجنة الحكام بالكاف عقب انتهاء اللقاء بـ48 ساعة إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر.

وفى منشور لجهاد جريشة، عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فجر السبت، قال: «شكرا مهندس هاني أبو ريدة.. شكرا كابتن أحمد شوبير.. شكرا الاتحاد المصري لكره القدم.. أفتخر بأني حكم مصري وأنتمي للاتحاد المصري لكرة القدم.. شكرا الاتحاد الإفريقي.. شكرا كابتن عصام عبد الفتاح..