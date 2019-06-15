جريمة

«قوائم الإرهاب والتخابر مع حماس» أبرز محاكمات اليوم

محكمة النقض تنظر طعن «أبو الفتوح» على إدراجه بقوائم الإرهاب.. محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات الإخوان في «التخابر مع حماس»
تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
الرئيس المعزول محمد مرسي
الرئيس المعزول محمد مرسي
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عددا من المحاكمات المهمة، أبرزها محاكمة محمد بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"، بالإضافة إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين في "التخابر مع حماس"، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة "مرسي" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم. وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16
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.رادار-مرور

المرور تضبط 1744 مخالفة رادار في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، وتمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1744 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية وعلامات إرشادية أعلى الطريق الدائري.
جثة

انتحار طالبة ثانوي بـ«الغلة القاتلة» بسبب الامتحانات

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، بتناول قرص من حبوب الغلة القاتلة؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، وتم نقلها على الفور لمستشفى كوم حمادة العام وتحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام حيث توفيت، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4626 إداري مركز شرطة كوم حمادة لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
ضبط-مخدرات

لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
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إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
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محاكمة لجين

«ولاية سيناء ونفقة طارق الشيخ».. محاكمات الثلاثاء

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع، ومحاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4".. حيث تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهمين بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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«اقتحام الحدود وخلية حلوان».. أبرز محاكمات الأحد

تنظر محاكم القاهرة والجيزة عدداً من المحاكمات الهامة، اليوم الأحد، أبرزها محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية؛ حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة.
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قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
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«فيديو دموي ومبايعة للظواهري».. ضمن أحراز لاعب أسوان

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحراز قضية محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان و43 آخرين في تكوين خلية إرهابية، وتبين وجود فيديو باسم الدولة الإسلامية لأطفال لا يتجاوز عمرهم العاشرة يرتدون أزياء عسكرية ويتم تدريبهم على استخدام السلاح، وتلقيهم دورات تدريبية في فنون القتال البدنية، واشتمل العرض كذلك على فيديوهات تهاجم الشيعة ضمتها الأحراز ظهر خلالها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وتضمن العرض فيديوهات لوقفات لمن عرفوا بـ"الضباط الملتحين".
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