«قوائم الإرهاب والتخابر مع حماس» أبرز محاكمات اليوم

محكمة النقض تنظر طعن «أبو الفتوح» على إدراجه بقوائم الإرهاب.. محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات الإخوان في «التخابر مع حماس»

تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عددا من المحاكمات المهمة، أبرزها محاكمة محمد بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"، بالإضافة إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين في "التخابر مع حماس"، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة "مرسي" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم. وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

أحداث قسم شرطة العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

سرقوا وضربوا لجنة الجرد.. محاكمة مسؤولين بالضرائب

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وقضت ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.





قوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض طعن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و7 آخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب. وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 22 فبراير من العام الماضي نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، بإدراج "أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة من النائب العام.

تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع



واستندت محكمة جنايات القاهرة في قرارها إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة بالتحقيقات التي نسبت للمتهمين تولي القيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا.



وأضافت المذكرة أنه بتاريخ 14 فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

وذكرت أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن أبو الفتوح عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه أبو الفتوح يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها عبر قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا.