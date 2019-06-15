رياضة

في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.
وبعد تقديمه مستويات طيبة في الدوري الإيطالي، انتقل إلى ليفربول في عام 2017 مقابل 36,9 مليون جنيه إسترليني، ونجح في موسمه الأول في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا وهو رقم قياسي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وتوج الموسم المنقضي بلقب الهداف مرة أخرى، إضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال
اقرأ المزيد
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

مونديال الشباب يستعد لإفراز بطل جديد اليوم

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك من خلال المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساء التي ستقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ووصلت أوكرانيا للنهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، وتغلبت على بنما في دور الـ16 وعلى كولومبيا في ربع النهائي قبل الإطاحة بإيطاليا في نصف النهائي.
محمد-صلاح (1)

في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
مباراة-البرازيل-والأرجنتين (2)

الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
محمد-صلاح (2)

محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
صلاح-وزوجته

لماذا زوجة محمد صلاح سر نجاحه؟..تقارير إنجليزية تكشف

دائمًا يخطف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الأضواء إليه، وتحديدًا منذ أن انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 آتيًا من صفوف روما الإيطالي، ليبدأ في تقديم مستويات خيالية مع الريدز وينجح في موسمه الأول في الظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، ليصبح صلاح حديث كل الصحف العالمية. وواصل صلاح تألقه هذا الموسم وقاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن للمرة الأولى لم يكن صلاح هو محور الاهتمام الأساسي في صفحة «Soccer Stories».
تتويج-ليفربول‎ (3)

ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org