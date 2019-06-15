في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.

وبعد تقديمه مستويات طيبة في الدوري الإيطالي، انتقل إلى ليفربول في عام 2017 مقابل 36,9 مليون جنيه إسترليني، ونجح في موسمه الأول في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا وهو رقم قياسي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وتوج الموسم المنقضي بلقب الهداف مرة أخرى، إضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال