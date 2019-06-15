الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

الأرجنتين

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسبق أن توجت الأرجنتين بلقب البطولة 14 مرة من قبل آخرها في نسخة 1993، ووصلت إلى المباراة النهائية في النسخة الأخيرة 2016 حيث خسرت أمام تشيلي، أما كولومبيا فتوجت باللقب مرة واحدة عام 2001، وحلت في المركز الثالث في البطولة الأخيرة. وقبلها، يواجه منتخب فنزويلا نظيره بيرو ضمن مباريات المجموعة الأولى وذلك