المرور تضبط 1744 مخالفة رادار في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

رادار المرور

شنت الإدارة العامة للمرور حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، وتمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1744 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية وعلامات إرشادية أعلى الطريق الدائري.

وتولت قوات المرور فصل حركة السيارات على التحويلة المرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأتوستراد، والتى تستمر لمدة 30 يوما، وذلك لمنع الزحام، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور. رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها