صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

الصحف تناولت اتفاق السودان وإريتريا على فتح الحدود وتسهيل الحركة الطبيعية عبر الحدود بينهما، على أن تقوم السلطات المختصة فى البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قامت بهذا الأمر، مستندا إلى تسجيل مصور نشرته القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، يظهر زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني يزيل لغما مغناطيسيا لم ينفجر عن جسم إحدى الناقلتين. وقال ترامب: "نرى السفينة مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران"، مؤكدا أن إيران وراء

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قامت بهذا الأمر، مستندا إلى تسجيل مصور نشرته القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، يظهر زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني يزيل لغما مغناطيسيا لم ينفجر عن جسم إحدى الناقلتين.

وقال ترامب: "نرى السفينة مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران"، مؤكدا أن إيران وراء التفجير وأنها لن تستطيع إغلاق مضيق هرمز.



وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي بدّد مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال ترامب: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلَق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك، ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات"، موضحا أن "أمريكا تريد إعادة إيران للتفاوض".



وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، هاتفيا، الجمعة، تقييم الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بـ"الحفاظ على حرية الملاحة".



وتحت عنوان "أمريكا تحشد لإجماع دولي يردع إيران"، ذكرت صحيفة "البيان" أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أكد أن واشنطن تعمل على بناء إجماع دولي، لمواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية، والاستقرار في منطقة الخليج.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط، مشيرا إلى أن صور الناقلتين "تظهر أن إيران فعلتها"، وتعهد بأن "خليج عُمان لن يغلق، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا". كما حمّلت بريطانيا إيران المسؤولية عن الهجوم.



وبالانتقال إلى الشأن اليمني، أشارت "الخليج" إلى إعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.



ونقلت "الإمارات اليوم" عن المالكي قوله: "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وأفادت "البيان" أن السودان وإريتريا اتفقا على فتح الحدود وتسهيل الحركة الطبيعية عبر الحدود بينهما، على أن تقوم السلطات المختصة فى البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بصورة رسمية، وفورا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الجمعة، أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، أمس، بالعاصمة الإريترية أسمرة.



وأوضحت "الاتحاد" أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اختتم أمس، زيارة خاطفة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارة لإريتريا، التقى خلالها الرئيس الإريتري أسياس أفورقى الذي كان على رأس مستقبلي البرهان لدى وصوله مطار أسمرة. وكان رئيس المجلس الانتقالي السوداني تسلم دعوة أفورقي الرسمية لزيارة أسمرة من السفير الإريتري بالخرطوم أول من أمس.



وحول الوضع الداخلي في السودان، ذكرت "الخليج" أن قوى الحرية والتغيير في السودان طالبت أمس الجمعة، بتحقيق محايد وإحقاق العدالة في حادثة فض الاعتصام، مؤكدة تمسكها بالسلمية وسيادة السلطة المدنية، ومعلنة رفضها إلصاق تهم الانقلابات بها، بينما طالب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا أمس بإجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية في عملية القمع التي شهدها السودان الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل العشرات، بينما بدا مجلس الأمن الدولي أمس منقسما إزاء سحب قوة حفط السلام المنتشرة في إقليم دارفور بين الأوروبيين والأفارقة الذين طالبوا بتعليق الانسحاب في حين تطالب الصين وروسيا بمواصلته.



وأفادت "الاتحاد" أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان، ردت أمس الجمعة على ما سمته "روايات غير صحيحة" في تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، الليلة قبل الماضية، مشددة على تمسكها بسيادة السلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية.

وقالت قوى الحرية والتغيير إن المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري احتشد بالروايات غير الصحيحة، وكرر عقلية النظام السابق في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذي أثبت قصوره كل مرة.



وتحت عنوان "تصعيد عسكري يحصد عشرات القتلى في ريفي إدلب وحماة"، تناولت "الخليج" مقتل 28 شخصا بينهم سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا الخميس، وفق ما أعلنه المرصد السوري، أمس الجمعة، بينما رأت أنقرة أنه لا يوجد عذر لروسيا لعدم الضغط على دمشق لوقف ضرباتها في إدلب، في حين تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد تركيا على ما سماه "هجمات النظام السوري" على نقاط المراقبة، التي نشرتها في تلك المنطقة.

وأحصى المرصد مقتل سبعة مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي سوري طال، الخميس، مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، كما قتل 21 مقاتلا من فصائل مسلحة بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) جراء غارات سورية وروسية استهدفت المنطقة ذاتها.