الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 24 35 شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 22 31الإسكندرية 23 29بلطيم 23 29مطروح 21 29السلوم 20 30سيوة 26 37بورسعيد 22 29دمياط 23 28الزقازيق 21 34الإسماعيلية 20 35السويس 22 34العريش 20 30رفح 20 30رأس سدر 25 35نخل 17 34نويبع 25 35طابا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 22 31

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 29

مطروح 21 29

السلوم 20 30

سيوة 26 37

بورسعيد 22 29

دمياط 23 28

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 22 34

العريش 20 30

رفح 20 30

رأس سدر 25 35

نخل 17 34

نويبع 25 35

طابا 22 33

كاترين 16 28

الطور 25 36

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 27 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 25 38

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 24 36

أبو رماد 24 35

حلايب 28 33

رأس حدربة 26 32





