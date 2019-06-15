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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 24 35 شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 22 31الإسكندرية 23 29بلطيم 23 29مطروح 21 29السلوم 20 30سيوة 26 37بورسعيد 22 29دمياط 23 28الزقازيق 21 34الإسماعيلية 20 35السويس 22 34العريش 20 30رفح 20 30رأس سدر 25 35نخل 17 34نويبع 25 35طابا
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مترو الأنفاق

بعد الافتتاح.. انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة

افتتحت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، محطات جديدة رسميًا بمنطقة مصر الجديدة، حيث انطلق أول قطار حاملاً الركاب في تمام الساعة 5.15 صباحا، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من "هارون" و"ألف مسكّن" حتى "نادي الشمس"، بمصر الجديدة بطول 4 كم. وقالت الهيئة، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى للمشروع بدون ركاب والاطمئنان إلى سلامة وإجراءات الأمان للمشروع قبل انطلاق أول قطار بالركاب فى الخامسة والنصف صباح اليوم من نادى الشمس بمصر الجديدة فى اتجاه العتبة.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: أنا صححت أخطاء كثيرة جدًا في التاريخ

قال توفيق عكاشة إنه صحح أخطاء كثيرة فى العلوم الإنسانية، إحداها فى التاريخ. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: «أنا قلت فى تصحيحاتى، الحمد لله أنا صححت أخطاء كثيرة جدا فى العلوم الإنسانية اللى أنا مهتم بيها، إحداها فى التاريخ»، مضيفا: «أنا قلت إن الحضارة السومرية أحدث من الحضارة الفرعونية، وأن الحضارة الفرعونية هى أم الحضارات، ولا يوجد ما يسمى بأن أول من عرف الكتابة كانت السومرية، الكلام دا غلط، إحنا درسناه فى المدرسة غلط، أهو دا العلم الفاسد، أول من عرف القراءة والكتابة هم المصريين الفراعنة».
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نقيب الصحفيين يعلن موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس، في الساعة السادسة مساء بعد غد الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن رشوان، عن موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدا أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت.
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طقس (3)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
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طقس «كوكتيل» في آخر أيام العيد.. اعرف درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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حر وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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معتدل نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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