رياضة

في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
ويعد صلاح أول لاعب يسجل أهدافًا في أكثر من 3 فرق، وكان ذلك في موسم 2017- 2018 بتفوقه على السجل التهديفي لفرق وست بروميتش وسوانزي سيتي وهيدرسفيلد، ويعد صلاح أكثر إفريقي سجل أهدافًا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا في موسم 2017- 2018. وعلى صعيد ليفربول، يملك صلاح أكبر عدد من الأهداف في
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مونديال الشباب يستعد لإفراز بطل جديد اليوم

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك من خلال المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساء التي ستقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ووصلت أوكرانيا للنهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، وتغلبت على بنما في دور الـ16 وعلى كولومبيا في ربع النهائي قبل الإطاحة بإيطاليا في نصف النهائي.
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الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.
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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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محمد صلاح يرد على رسائل المصريين في إعلان جديد

طرحت شركة فودافون للاتصالات، إعلانا جديدا، عبر جميع صفاحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطولة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وظهر صلاح في الإعلان حاملا هاتفه داخل ملعب «أنفيلد»، وهو يتلقى رسائل المصريين، الذين انهالوا عليه بالإشادات والهتافات، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة المنتخب الوطني للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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