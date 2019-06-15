في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.

ويعد صلاح أول لاعب يسجل أهدافًا في أكثر من 3 فرق، وكان ذلك في موسم 2017- 2018 بتفوقه على السجل التهديفي لفرق وست بروميتش وسوانزي سيتي وهيدرسفيلد، ويعد صلاح أكثر إفريقي سجل أهدافًا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا في موسم 2017- 2018. وعلى صعيد ليفربول، يملك صلاح أكبر عدد من الأهداف في