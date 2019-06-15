سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ختان الإناث.. ظاهرة لم تفلح حملات التوعية في وقفها

الحملات قضت على «الداية» فقط.. 80% من عمليات الختان أجراها أطباء.. اللجنة الوطنية تطلق حملة «احميها من الختان» ودراسة تشكيل لجان لطرق كل البيوت المصرية
تحرير:أحمد صبحي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
ختان الإناث
ختان الإناث
شوط طويل قطعته الدولة بمختلف مؤسساتها لمواجهة الظاهرة الكبرى فى مصر "ختان الإناث"، فالأعداد بحسب الإحصائيات الأخيرة، تشير إلى تراجع ملحوظ للظاهرة، إلا أن الأرقام ما زالت كبيرة، وتستدعي المزيد من العمل لمواجهة هذه الجريمة بحق المرأة المصرية. نسبة الفتيات اللاتى تعرضن لعملية الختان خلال الأعوام السابقة، بحسب إحصائيات رسمية، تخطت الـ61%، فى مراحل عمرية من 15 إلى 17 عاما، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى تغليظ عقوبة الختان فى عام 2016، لتكون السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 7 سنوات، بعد أن كانت العقوبة ثلاثة أشهر فقط.
تغليظ العقوبة يفشل فى مواجهة الظاهرة تغليظ العقوبة لم يكن هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة، فالأمر ما زال مستمرا، كل ما فى الأمر أن الأهالي والأطباء والمتخصصين من النساء فى إجراء هذه العملية أصبحوا أكثر حرصا، ويفعلون فعلتهم بعيدا عن الأعين. لجنة وطنية لمواجهة الظاهرة فى شهر مايو من العام الجاري، وبعد
اقرأ المزيد
الاكياس-البلاستيكية

تكلف الدولة 12 مليارا.. البرلمان يطلب حظر الأكياس

«فاتورتها 12 مليار جنيه سنويا».. تعالت صيحات المطالبة بضرورة حظر استخدام «الأكياس البلاستيكية» داخل مجلس النواب مؤخرا، نظرا لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وتكلفتها لخزينة الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه سنويا، بواقع 12 مليار كيس بلاستيك، وتسببها فى العديد من الأمراض شديدة الخطورة على الإنسان نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية سامة، فضلًا عن كونها غير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة لاستمرارها لأكثر من 100 عام. النواب أكدوا ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المواد الورقية فى الفترة الحالية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
طائرة الأحلام (5)

رفاهية وراحة وتطور.. طائرة الأحلام تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. وكان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
اقرأ المزيد من الأخبار
خلافات-زوجية-طلاق

بالقانون.. عدم سداد النفقة يحرمك من الخدمات

فى محاولة من قبل البرلمان والحكومة لتضييق الخناق على الممتنعين عن سداد نفقة الزوجة -يأتى هذا فى الوقت الذى أصبحت فيه محاكم الأسرة تعج بقضايا النفقة ويتهرب عدد كبير من الأزواج من دفع النفقة لزوجاتهم- وافق البرلمان متمثلا فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى تضمن إضافة عقوبات جديدة متمثلة فى حرمان الممتنع من التمتع بجميع الخدمات التى تقدمها الدولة بخلاف الحبس والغرامة والتحذير.
احمد-الطيب (2)

هل يستجيب البرلمان لشيخ الأزهر ويجرّم ضرب الزوجة؟

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامجه المذاع على قناة «الفضائية المصرية» إلى سن تشريعات تجرم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، قائلا: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة"، مضيفا أن "ابن عطاء، فقيه مكة المعروف، من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعده مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب".
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org