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بعد الافتتاح.. انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
افتتحت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، محطات جديدة رسميًا بمنطقة مصر الجديدة، حيث انطلق أول قطار حاملاً الركاب في تمام الساعة 5.15 صباحا، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من "هارون" و"ألف مسكّن" حتى "نادي الشمس"، بمصر الجديدة بطول 4 كم. وقالت الهيئة، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى للمشروع بدون ركاب والاطمئنان إلى سلامة وإجراءات الأمان للمشروع قبل انطلاق أول قطار بالركاب فى الخامسة والنصف صباح اليوم من نادى الشمس بمصر الجديدة فى اتجاه العتبة.
وأكدت الهيئة، أنه من المقرر استكمال القطار الذى انطلق من العتبة رحلته من محطة الأهرام بمصر الجديدة فى اتجاه نادى الشمس.كانت الهيئة القومية للأنفاق أشارت إلى أنه جاري العمل بمحطة هليوبوليس المدرجة ضمن مترو مصر الجديدة التى سيعبرها القطار ولن يتوقف بها، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنًا مع
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طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: أنا صححت أخطاء كثيرة جدًا في التاريخ

قال توفيق عكاشة إنه صحح أخطاء كثيرة فى العلوم الإنسانية، إحداها فى التاريخ. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: «أنا قلت فى تصحيحاتى، الحمد لله أنا صححت أخطاء كثيرة جدا فى العلوم الإنسانية اللى أنا مهتم بيها، إحداها فى التاريخ»، مضيفا: «أنا قلت إن الحضارة السومرية أحدث من الحضارة الفرعونية، وأن الحضارة الفرعونية هى أم الحضارات، ولا يوجد ما يسمى بأن أول من عرف الكتابة كانت السومرية، الكلام دا غلط، إحنا درسناه فى المدرسة غلط، أهو دا العلم الفاسد، أول من عرف القراءة والكتابة هم المصريين الفراعنة».
ضياء-رشوان (2)

نقيب الصحفيين يعلن موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس، في الساعة السادسة مساء بعد غد الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن رشوان، عن موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدا أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت.
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مترو الأنفاق

بعد رفع الأسعار.. إجراءات جديدة في محطات الخط الثالث للمترو

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس)، موضحا أن هذه اللافتات والخرائط موجودة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.
مترو-الانفاق

«النقل» تعلن رفع أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب" اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيو، منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
مترو-الانفاق

بعد رمضان والعيد.. المترو يعود للمواعيد الرسمية

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا والانتهاء من آخر رحلة تمام الواحدة صباح اليوم التالي. وأضاف المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.
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