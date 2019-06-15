بعد الافتتاح.. انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

مترو الأنفاق

افتتحت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، محطات جديدة رسميًا بمنطقة مصر الجديدة، حيث انطلق أول قطار حاملاً الركاب في تمام الساعة 5.15 صباحا، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من "هارون" و"ألف مسكّن" حتى "نادي الشمس"، بمصر الجديدة بطول 4 كم. وقالت الهيئة، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى للمشروع بدون ركاب والاطمئنان إلى سلامة وإجراءات الأمان للمشروع قبل انطلاق أول قطار بالركاب فى الخامسة والنصف صباح اليوم من نادى الشمس بمصر الجديدة فى اتجاه العتبة.

وأكدت الهيئة، أنه من المقرر استكمال القطار الذى انطلق من العتبة رحلته من محطة الأهرام بمصر الجديدة فى اتجاه نادى الشمس.كانت الهيئة القومية للأنفاق أشارت إلى أنه جاري العمل بمحطة هليوبوليس المدرجة ضمن مترو مصر الجديدة التى سيعبرها القطار ولن يتوقف بها، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنًا مع