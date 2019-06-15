رياضة

مونديال الشباب يستعد لإفراز بطل جديد اليوم

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك من خلال المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساء التي ستقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ووصلت أوكرانيا للنهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، وتغلبت على بنما في دور الـ16 وعلى كولومبيا في ربع النهائي قبل الإطاحة بإيطاليا في نصف النهائي.
أما كوريا الجنوبية فوصلت إلى المباراة النهائية بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالفوز على جنوب إفريقيا والأرجنتين والخسارة أمام البرتغال، وأطاحت باليابان في دور الـ16 وبالسنغال في ربع النهائي وبالإكوادور في نصف النهائي. وحققت أوكرانيا أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها بكأس
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في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
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الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.
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النهائي الأول.. حلم الفرسان الأربعة بمونديال الشباب

يدخل كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقام حاليًا في بولندا، الأمتار الأخيرة، حيث تقام اليوم الثلاثاء مباريات نصف النهائي، وستكون ضربة البداية من مواجهة أوكرانيا وإيطاليا في تمام الساعة 5:30 مساء، ووصلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، قبل التغلب على بنما في دور الـ16 وكولومبيا في ربع النهائي، أما إيطاليا فتصدرت المجموعة الثانية بالفوز على المكسيك والإكوادور والتعادل مع اليابان، قبل التغلب على بولندا في دور الـ16 وعلى مالي في ربع النهائي.
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مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
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نيجيريا تستهدف التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك من خلال مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، ففي المجموعة الثالثة تواجه هندوراس نظيرتها أوروجواي في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل هندوراس الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا بخماسية نظيفة، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها على النرويج 3-1، وبدورها تواجه النرويج الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها نيوزيلندا المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 8:30 مساءً.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السنغال تبحث عن التأهل المبكر في مونديال الشباب

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية في الساعة 3:30 عصرًا بمباراة المكسيك أمام اليابان، وتتذيل المكسيك المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 2-1، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع الإكوادور 1-1، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه إيطاليا نظيرتها الإكوادور الساعة 6:00 مساءً، ويكفي الأزوري تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة.
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