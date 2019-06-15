مونديال الشباب يستعد لإفراز بطل جديد اليوم

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

كأس العالم للشباب

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك من خلال المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساء التي ستقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ووصلت أوكرانيا للنهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، وتغلبت على بنما في دور الـ16 وعلى كولومبيا في ربع النهائي قبل الإطاحة بإيطاليا في نصف النهائي.

أما كوريا الجنوبية فوصلت إلى المباراة النهائية بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالفوز على جنوب إفريقيا والأرجنتين والخسارة أمام البرتغال، وأطاحت باليابان في دور الـ16 وبالسنغال في ربع النهائي وبالإكوادور في نصف النهائي. وحققت أوكرانيا أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها بكأس