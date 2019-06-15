مصرع 3 أطفال وإصابة والديهم في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب والدهم ووالدتهم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق دائرة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى عدم تحكمه في عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثث لمستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للرائد اسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى السريع. وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بالطريق المشار إليه أمام كافتيريا