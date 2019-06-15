قهوجى يمزق طليقته في قليوب: «مش عايزة ترجعلي»

تحرير:هيثم بطاح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

قتل - أرشيفية

تعدى قهوجى على طليقته بمطواة في قليوب، اليوم السبت، فأصابها بإصابات خطيرة لرفضها الرجوع إليه بعد تطليقها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة قليوب من المستشفى التخصصى، بوصول "شيماء.س.ا 27 عامًا"، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، مصابة بجرحين قطعيين بالرقبة، وتم حجزها للعلاج، ولا يمكن استجوابها لخطورة حالتها. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم للتعامل مع البلاغ وكشف الملابسات.

وبسؤال والد المصابة المدعو "سيد.ا.م 68 عامًا"، موظف بالمعاش، اتهم طليق ابنته ويدعى "حسن.ف.ح 30 عامًا"، قهوجي، وسبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة، بالدلوف لمنزله عن طريق التسلق والتعدي على ابنته بالضرب بسلاح أبيض، "مطواة" محدثا ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب قيامه بتطليقها. وبقيام رجال الشرطة بجمع