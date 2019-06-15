رياضة

ألقاب فردية لا تحصى من مسيرة محمد صلاح

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الاحترافية، فهو أفضل موهبة صاعدة من "كاف" في عام 2012 وأفضل موهبة صاعدة من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام، كما توج بجائزة أفضل لاعب سويسري في عام 2013، وأفضل لاعب عربي من صحيفة الهداف الجزائرية أعوام 2013 و2017 و2018، و"لاعب الموسم" في روما الإيطالي في موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف عامي 2017 و2018، ودخل في "فريق العام" من كاف أعوام 2016 و2017 و2018.
كما وجد صلاح في الفريق الأفضل لكأس الأمم الإفريقية 2017، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين 7 مرات ومن رابطة البريميرليج مرتين، كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عامي 2017 و2018، وحصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
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في ميلاده.. لفتات إنسانية لا تنسى لمحمد صلاح

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، إذ إنه ولد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض لفتات إنسانية لصلاح.
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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