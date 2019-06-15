ألقاب فردية لا تحصى من مسيرة محمد صلاح

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

محمد صلاح

توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الاحترافية، فهو أفضل موهبة صاعدة من "كاف" في عام 2012 وأفضل موهبة صاعدة من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام، كما توج بجائزة أفضل لاعب سويسري في عام 2013، وأفضل لاعب عربي من صحيفة الهداف الجزائرية أعوام 2013 و2017 و2018، و"لاعب الموسم" في روما الإيطالي في موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف عامي 2017 و2018، ودخل في "فريق العام" من كاف أعوام 2016 و2017 و2018.

كما وجد صلاح في الفريق الأفضل لكأس الأمم الإفريقية 2017، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين 7 مرات ومن رابطة البريميرليج مرتين، كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عامي 2017 و2018، وحصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام