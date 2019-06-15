«نفسي أبقى ضابط» مأساة مهندس معلومات تحول لمتهم
حاز ملابس ضابط واقتنى مكملاتها وتمنى ارتداءها أسوة بضباط أقاربه.. وقاده تفكيره إلى النزول بها للشارع كضابط مرور معتقدًا أن الأمر ليس بالخطورة التى يخشى منها حتى وقع كمتهم
تحرير:سماح عوض الله
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
ضابط- أرشيفية
شاب أربعيني، خريج كلية نظم معلومات، من أسرة ميسورة الحال، ورغم كونه مهندسًا لنظم المعلومات، فإن حلمه القديم بأن يصبح ضابط شرطة ظل يسيطر عليه، خاصة مع رؤيته أقاربه من أبناء العائلة، وهم ضباط يتحركون أمام ناظره مرتدين "البدلة الميري"، كان ينظر إليهم بغبطة وتمنٍّ، بدءًا من مظهرهم وزيهم الرسمي، وصولا إلى هيبتهم وسمو رسالتهم التى تجعل لهم حظا وافرا من تقدير الناس، لذلك تمنى كثيرًا تلك الهيئة لنفسه مع تذوق طعم هيبتها، دون أن يعلم أنها ستقوده للتكبيل بالكلابشات كمتهم.
أمس أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس "أ.ق"، 40 عاما، مهندس نظم معلومات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، وحيازة واستخدام ملابس "ميري"، علاوة على حيازة سلاح "طبنجة صوت"، وهى الاتهامات التى كانت من نصيبه حينما فكر فى تحقيق حلمه على أرض الواقع بأخذ هيئة
أمس أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس "أ.ق"، 40 عاما، مهندس نظم معلومات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، وحيازة واستخدام ملابس "ميري"، علاوة على حيازة سلاح "طبنجة صوت"، وهى الاتهامات التى كانت من نصيبه حينما فكر فى تحقيق حلمه على أرض الواقع بأخذ هيئة ضابط شرطة والتصرف على طريقتهم، ولو لدقائق معدودة، إلا أن تجربته انهارت أمام أول مشاهدة لضباط شرطة حقيقيين بالشارع.
منذ زمن بعيد والشاب يمتلك فى دولاب ملابسه زيا ميري "بدلة ضابط شرطة"، ولم ينس بعد جهد وبحث جاد منه اقتناء مكملات المظهر كاملًا "كاب شرطة- شريط رتب- نجوم لتعليقها على كتفه"، ارتداها كثيرًا، لكن فى حجرة ملابسه أمام مرآته، بينما ظلت تراوده الأحلام بارتدائها يومًا بين الناس، ليس هذا فقط بل وسلك سلوك ضباط الشرطة وتلقى معاملتهم من المواطنين بحكم وظيفتهم.
قال الشاب فى تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، إنه مقتنع بقوة القانون، وقدرته ممثلًا فى رجال الأمن والعدالة على فرض السيطرة والنظام والحد من الجريمة، وأنه لولا القانون ورجاله لعمت الفوضى فى المجتمع، وهو ما يرصده فى حياته اليومية سواء فى تعاملاته المعتادة، أو حتى فى حركة الشارع بنطاق سكنه بمنطقة فيصل بالجيزة، إذ يرى الشاب أن وجود ضابط مرور بالشارع كفيل لفرض الانضباط والانتظام، ومنع الفوضى والحد تكتلات المرور ومشاجراته والإزعاج الذى يسببه جراء استخدام أدوات التنبيه، بينما فى غيابهم يعج الشارع بالفوضى والزحام واتخاذ سائقى السرفيس مواقف عشوائية بخلاف الزحام والمشاجرات.
ومن مشاهدات الشاب -حسب أقواله بالتحقيقات- اختمرت فى ذهنه فكرة تحقيق حلمه ولو لمرة واحدة، بارتداء ملابس ضابط الشرطة التي يقتنيها، والنزول إلى الشارع والتصرف كضابط شرطة ينظم المرور ويحرك السيارات، معتقدًا أن صفة ضابط شرطة ليست بالخطورة التى يمكن أن تمثل ضررًا من انتحال تلك الصفة، وبالفعل نفذ مراده وارتدى البدلة كباقى أقاربه ضباط الشرطة، ونزل إلى شارع فيصل الرئيسي محركًا سيارات السرفيس وميسرًا لحركة المرور، على قناعة أن الناس لا تنظبط فى سيرها إلا بحكم البدلة الميرى.
تمثيل الشاب دور ضابط شرطة استمر لدقائق قبل أن ينهار فجأة أمام الحقيقى والواقع، فالضابط المزيف شاهدته قوة أمنية متنقلة من رجال المرور، مرت فى نطاق وجوده، وقررت قواته التحقق من أمر هذا النشط الذى يرتدي ملابس ضابط ويأمر السائقين ويحركهم، ومع اقتراب الكمين من الضابط، تحول الأخير إلى متهم مطارد، وهم بالفرار من رجال الشرطة الحقيقيين.
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ونجحت قوة مباحث المرور، في القبض على الشخص مرتدي ملابس الضابط، وتبين حيازته طبنجة صوت، بجانب ارتدائه ملابس ميري، دون حمل ما يثبت أنه ضابط شرطة، وعلى الفور أقر: "ماعملتش حاجة بلبس الشرطة، كان نفسي أمشى الطريق وأقف شوية فى الشارع بالهيئة دي.. وعارف إن اللى عملته دا غلط بس الناس مابتعملش الصح وتتراجع عن الغلط إلا كده".
وأكد الشاب أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددا كبيرا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا: "كان نفسي أبقى ظابط شرطة" وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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