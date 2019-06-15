جريمة

«نفسي أبقى ضابط» مأساة مهندس معلومات تحول لمتهم

حاز ملابس ضابط واقتنى مكملاتها وتمنى ارتداءها أسوة بضباط أقاربه.. وقاده تفكيره إلى النزول بها للشارع كضابط مرور معتقدًا أن الأمر ليس بالخطورة التى يخشى منها حتى وقع كمتهم
تحرير:سماح عوض الله ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
ضابط- أرشيفية
ضابط- أرشيفية
شاب أربعيني، خريج كلية نظم معلومات، من أسرة ميسورة الحال، ورغم كونه مهندسًا لنظم المعلومات، فإن حلمه القديم بأن يصبح ضابط شرطة ظل يسيطر عليه، خاصة مع رؤيته أقاربه من أبناء العائلة، وهم ضباط يتحركون أمام ناظره مرتدين "البدلة الميري"، كان ينظر إليهم بغبطة وتمنٍّ، بدءًا من مظهرهم وزيهم الرسمي، وصولا إلى هيبتهم وسمو رسالتهم التى تجعل لهم حظا وافرا من تقدير الناس، لذلك تمنى كثيرًا تلك الهيئة لنفسه مع تذوق طعم هيبتها، دون أن يعلم أنها ستقوده للتكبيل بالكلابشات كمتهم.
أمس أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس "أ.ق"، 40 عاما، مهندس نظم معلومات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، وحيازة واستخدام ملابس "ميري"، علاوة على حيازة سلاح "طبنجة صوت"، وهى الاتهامات التى كانت من نصيبه حينما فكر فى تحقيق حلمه على أرض الواقع بأخذ هيئة
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لضمان حقك في الشراء «بلاش صحة توقيع خليها صحة ونفاذ»

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حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

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مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

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حبس ضابط لإطلاقه النار على مواطنين بالإسماعيلية

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