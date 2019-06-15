بسبب منزل.. عامل يُطلق النار على جاره في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

مشاجرة - أرشيفية

أطلق عامل بكفر شكر النار على آخر، اليوم السبت، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورغبة المتهم فى شراء منزل المصاب بثمن بخس واستغلال الظروف. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث وكشف الملابسات.

وبالانتقال والمعاينة، تبين حدوث مشاجرة بين "سامح.ي.م 31 عاما" عامل، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح – مقاومة سلطات"، والمطلوب التنفيذ عليه في جناية إحداث عاهة، مصابا برش خرطوش بالظهر، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج مع "محمد.ص.ع - 25 عامًا عامل. وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن بسبب خلافات