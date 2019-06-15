جريمة

بسبب منزل.. عامل يُطلق النار على جاره في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أطلق عامل بكفر شكر النار على آخر، اليوم السبت، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورغبة المتهم فى شراء منزل المصاب بثمن بخس واستغلال الظروف. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث وكشف الملابسات.
وبالانتقال والمعاينة، تبين حدوث مشاجرة بين "سامح.ي.م 31 عاما" عامل، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح – مقاومة سلطات"، والمطلوب التنفيذ عليه في جناية إحداث عاهة، مصابا برش خرطوش بالظهر، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج مع "محمد.ص.ع - 25 عامًا عامل. وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن بسبب خلافات
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تصادم-قطار-القصب بسيارتين-بمدينة بكوم-أمبو (1)

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «الزقازيق – أبو حماد» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من كوبري «الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقلت قوات شرطية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الطريق أمام حركة مرور السيارات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تصادم- بني- سويف‎ (2)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكلين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجتين بخاريتين بطريق «فاقوس – الزقازيق» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من قرية «البيروم» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بعدما حاول قائد السيارة تفادي مرور سيدة وطفلتها بالطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
محاكمة لجين

لضمان حقك في الشراء «بلاش صحة توقيع خليها صحة ونفاذ»

دعوى صحة التوقيع عادة يلجأ البعض لإقامتها قصد إثبات صحة عقد شراء شيء معين سواء كان عقارا أو أرضا أو غيرهما، ويختصم فيها مقيم الدعوى المالك، ويطلب حضوره أمام المحكمة للإقرار بصحة توقيعه على عقد البيع، التى تقضى بصحة التوقيع بعد ذلك، ويفضل البعض تلك الدعوى على سبيل انخفاض تكلفتها، وعدم تطلبها رسوما كالتى يتطلبها تسجيل الملكية فى الشهر العقاري، لكن خبراء القانون يحذرون من كون تلك الدعوى وحدها غير كافية لإثبات الملكية، ويطالبون بالتفريق بينها وبين دعاوى الصحة والنفاذ، والتسجيل الرسمي فى الشهر العقاري، ونرصد الفرق بينهما فى السطور التالية.
جثة

«كله إلا مراتي».. دافع عن زوجته فأحرقاه على الصحراوي

كثيراً ما يستوقفنا ما نراه فى المسلسلات والأفلام من قيام البطل بالتضحية بحياته من أجل حبيبته أو زوجته، ونعتقد أن الأمر ما هو إلا حبكة درامية من المؤلف، ولكن تكرر الموقف بكل المشاهد والتفاصيل على أرض الواقع، عندما دفع "محمد عبده"، سائق ميكروباص، حياته ثمنا لرفض إهانة زوجته أمام عينيه، بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقين داخل موقف السلام وذلك لخلاف على أولوية تحميل الركاب، مما دفع الشقيقين للتعدي على زوجته بالشتائم، وسريعاً تدخل العقلاء والسائقون بالموقف وأجبروا والد الشقيقين على الاعتذار لمحمد وزوجته أمام الجميع.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
رشوة

«رشوتا التموين وحي الموسكي».. أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا، أبرزها أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وكانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة.
القبض-على-متهم

مسجل خطر يحوّل مسكنه لوكر أسلحة في قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قليوب، حوّل مسكنه لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المدعو "أحمد.ر.ا"، 42 عامًا، مسجل خطر، ومقيم بمنطى دائرة المركز، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بعد تأكد تحريات المباحث وإذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة.
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