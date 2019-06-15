منها الليمون.. 4 سلع تنخفض أسعارها الأسبوع الجاري

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال أيام عيد الفطر المبارك نتيجة قلة حجم المعروض منها فى الأسواق مقابل زيادة الطلب عليها تأثرا باحتفالات العيد

تحرير:أسماء فتحى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

بعض السلع الغذائية يُنتظر انخفاض أسعارها خلال الأسبوع الجاري، يأتى على رأسها الأسماك والدواجن والطماطم والليمون، وهو الأمر الذى أكد التجار ارتباطه إلى حد كبير بحركة السوق وحجم الطلب على المنتج وتوفر العمالة اللازمة للعمل على توفير المنتجات، فضلا عن التأثر بالسلوك الخاطئ للمواطنين الهاف دائما للتخزين وشراء أكثر من الاحتياج وهو ما يجعل مؤشر السوق يتأثر سلبا برفع الأسعار دون سبب واضح مرتبطا بجودة المنتج أو العروة، كما كان يحدث قديما فى بعض أصناف الخضراوات.

الأسماك قال محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن الأسماك ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري بعد تحرك أسعارها نحو الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين تأثرا بزيادة الإقبال على الشراء استعدادا لعيد الفطر المبارك. وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،

الأسماك

قال محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن الأسماك ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري بعد تحرك أسعارها نحو الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين تأثرا بزيادة الإقبال على الشراء استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن البلطى والبوري تحديدا ارتفع سعرهما بنحو 5 لـ 8 جنيهات إلا أنهما عاودا الانخفاض مجددا بداية من أمس الجمعة، مؤكدا أنه مع نهاية الأسبوع الجاري سيستقر السعر تماما عند أقل نقطة سعريه له فى شهر نتيجة زيادة حجم المعروض وقلة حجم الطلب عليه.

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وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن خلال النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي أن إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية بلغ نحو 1.44 مليون طن عام 2017 فى مقابل 1.36 مليون طن عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 6.4% على العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.

3 جنيهات انخفاضا فى أسعار الدواجن الأسبوع الجاري

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بشكل ملحوظ فى المزرعة لتسجل نحو 26 جنيها للكيلو بانخفاض وصل لنحو 3 جنيهات فى الكيلو الواحد، مؤكدا أنها ستواصل الانخفاض على مدار الأسبوع المقبل تأثرا بنقص حجم الطلب عليها فى الأسواق المحلية من جهة وزيادة حجم المعروض من المزارع من جهة أخرى خوفا من التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة.



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وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرها الشهري، أن واردات مصر من الدواجن تراجعت بشكل ملحوظ بنحو 55.4% لتسجل 56.13 مليون دولار مقارنة بـ126.13 مليون دولار، خلال 9 أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2018.

الطماطم: تصل الأسبوع الجاري إلى 2 جنيه للكيلو

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن الطماطم ستنخفض مع نهاية الأسبوع الجاري مسجلة 2 جنيه فى الكيلو الواحد، مشيرا إلى أن مؤشرات الانخفاض واضحة مع نهاية الأسبوع الماضى، حيث وصلت لـ 10 جنيهات لكل 3 كيلو جرامات.

وأضاف نجيب أن الطماطم ارتفع سعرها تأثرا بنقص العمالة والتى سافرت تاركة عملها لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك فلم يجد الزرع من يحصده وينقله إلا أن الوضع مستقر وهناك وفرة فى المعروض فى الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار فى أغلب أصناف الخضار ستنخفض بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري.

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وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.

الليمون ينخفض خلال أسبوع:

قال يحيى السنى رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الليمون ستنخفض إلى حد كبير مع نهاية الأسبوع الجاري تأثرا بطرح بشاير العروة السلاطينى في الأسواق، مؤكدا أن انخفاض الأسبوع الجاري سيتجاوز الـ 15 جنيه فى الكيلو الواحد.

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وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في أنحاء الجمهورية.