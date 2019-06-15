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منها الليمون.. 4 سلع تنخفض أسعارها الأسبوع الجاري

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال أيام عيد الفطر المبارك نتيجة قلة حجم المعروض منها فى الأسواق مقابل زيادة الطلب عليها تأثرا باحتفالات العيد
تحرير:أسماء فتحى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
السلع
السلع
بعض السلع الغذائية يُنتظر انخفاض أسعارها خلال الأسبوع الجاري، يأتى على رأسها الأسماك والدواجن والطماطم والليمون، وهو الأمر الذى أكد التجار ارتباطه إلى حد كبير بحركة السوق وحجم الطلب على المنتج وتوفر العمالة اللازمة للعمل على توفير المنتجات، فضلا عن التأثر بالسلوك الخاطئ للمواطنين الهاف دائما للتخزين وشراء أكثر من الاحتياج وهو ما يجعل مؤشر السوق يتأثر سلبا برفع الأسعار دون سبب واضح مرتبطا بجودة المنتج أو العروة، كما كان يحدث قديما فى بعض أصناف الخضراوات.
الأسماك قال محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن الأسماك ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري بعد تحرك أسعارها نحو الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين تأثرا بزيادة الإقبال على الشراء استعدادا لعيد الفطر المبارك. وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،
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فلوس (3)

كيف حققت الحكومة 55 مليارا فائضا في 10 أشهر؟

نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة منذ عام 2016، في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، وحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 54.8 مليار جنيه ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018-2019، في مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. وتسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي يقدر بـ100 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 15 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1350 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 14 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الساعات الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن اليوم أول أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
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متابعة-اسعار-السوق-واسعار-ياميش-رمضان-تصوير-دعاء-السيد (9)

بدعم فني فرنسي.. تطوير أسواق الجملة الشهر الجاري

تطوير أسواق الجملة وتنظيمها إحدى أهم الخطط الحكومية للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذى وصفوه بأنه غير مبرر فى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال إدارة الأسواق بفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، التى من المقرر أن يبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجارى، وهو ما طرح تساؤلات عن المستهدَف من تطوير أسواق الجملة والمنتظر خلال الـ6 أشهر المقبلة من إنجاز تحت إشراف شركة «رانجيس» الفرنسية.
ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون استقرارا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
خضار

منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.
ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون ارتفاعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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