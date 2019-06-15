إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكلين بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

حادث - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجتين بخاريتين بطريق «فاقوس – الزقازيق» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من قرية «البيروم» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بعدما حاول قائد السيارة تفادي مرور سيدة وطفلتها بالطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجتين بخاريتين بطريق «فاقوس – الزقازيق»، وذلك بالقُرب من قرية «البيروم» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. وأسفر