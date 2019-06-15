جريمة

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكلين بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجتين بخاريتين بطريق «فاقوس – الزقازيق» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من قرية «البيروم» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بعدما حاول قائد السيارة تفادي مرور سيدة وطفلتها بالطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» ودراجتين بخاريتين بطريق «فاقوس – الزقازيق»، وذلك بالقُرب من قرية «البيروم» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. وأسفر
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «الزقازيق – أبو حماد» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من كوبري «الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقلت قوات شرطية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الطريق أمام حركة مرور السيارات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محاكمة لجين

لضمان حقك في الشراء «بلاش صحة توقيع خليها صحة ونفاذ»

دعوى صحة التوقيع عادة يلجأ البعض لإقامتها قصد إثبات صحة عقد شراء شيء معين سواء كان عقارا أو أرضا أو غيرهما، ويختصم فيها مقيم الدعوى المالك، ويطلب حضوره أمام المحكمة للإقرار بصحة توقيعه على عقد البيع، التى تقضى بصحة التوقيع بعد ذلك، ويفضل البعض تلك الدعوى على سبيل انخفاض تكلفتها، وعدم تطلبها رسوما كالتى يتطلبها تسجيل الملكية فى الشهر العقاري، لكن خبراء القانون يحذرون من كون تلك الدعوى وحدها غير كافية لإثبات الملكية، ويطالبون بالتفريق بينها وبين دعاوى الصحة والنفاذ، والتسجيل الرسمي فى الشهر العقاري، ونرصد الفرق بينهما فى السطور التالية.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب منزل.. عامل يُطلق النار على جاره في القليوبية

أطلق عامل بكفر شكر النار على آخر، اليوم السبت، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورغبة المتهم فى شراء منزل المصاب بثمن بخس واستغلال الظروف. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث وكشف الملابسات.
جثة

«كله إلا مراتي».. دافع عن زوجته فأحرقاه على الصحراوي

كثيراً ما يستوقفنا ما نراه فى المسلسلات والأفلام من قيام البطل بالتضحية بحياته من أجل حبيبته أو زوجته، ونعتقد أن الأمر ما هو إلا حبكة درامية من المؤلف، ولكن تكرر الموقف بكل المشاهد والتفاصيل على أرض الواقع، عندما دفع "محمد عبده"، سائق ميكروباص، حياته ثمنا لرفض إهانة زوجته أمام عينيه، بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقين داخل موقف السلام وذلك لخلاف على أولوية تحميل الركاب، مما دفع الشقيقين للتعدي على زوجته بالشتائم، وسريعاً تدخل العقلاء والسائقون بالموقف وأجبروا والد الشقيقين على الاعتذار لمحمد وزوجته أمام الجميع.
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انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
حادث-تصادم

ارتفاع عدد قتلى حادث صحراوي أسوان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو 7 راكب، بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" عند الكيلو 55 بين قريتى فارس وبنبان شمال أسوان، والذى وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 9 قتلى، فيما أصيب 13 أخرين، يخضعون حاليا للعلاج بمستشفى أسوان الجامعى، وكشفت التحريات الأمنية أن السيارة الميكروباص كانت متجهة من قرية الرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة، إلى مدينة أسوان، حيث تصادمت بالأمام بالسيارة البيجو والتى انطلقت من أسوان فى طريقها إلى خارج المحافظة، ما أسفر عن وقوع الحادث.
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أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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بالأسماء.. إصابة 21 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد مستشفى كفر الدوار العام الشامل حالة طوارئ، على أثر وصول 21 مصابًا جراء حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الزراعي بدائرة مركز كفر الدوار. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، فجر اليوم، بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعي. على الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة أمام قرية "راضى"؛ ما تسبب فى إصابة 21 شخصًا من ركاب السيارة، وعدد من المواطنين الموجودين على الطريق.
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