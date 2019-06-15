كيف احتفل ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح؟

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاد هداف فريقه المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، إذ أتم «مومو» عامه السابع والعشرين كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ونشرت صفحة الريدز الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر»، صورة لهداف الدوري الإنجليزي، وكتبت عليها: «عيد ميلاد سعيد»، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.

وكانت بداية مغامرة صلاح مع الكرة رفقة المقاولون العرب، ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين. وبعد